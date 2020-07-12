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Eski milletvekilinden Diyanet İşleri Başkanı’na sert sözler

Ayasofya'nın ibadete açılma kararı sonrası "481 yıldır cami olarak hizmet etmiştir. Bir 86 yıllık ara dönem olmuştur" açıklamasında bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a tepkiler büyüyor. "86 yıllık ara dönem diyen utanmazlar" diyerek, isim vermeden Erbaş'ı eleştiren CHP'li eski Konya milletvekili Hüsnü Bozkurt, sert açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr
14:09 -
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Eski milletvekilinden Diyanet İşleri Başkanı’na sert sözler

Konya eski milletvekili CHP’li Hüsnü Bozkurt, Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla ilgili karar sonrası hem partisini hem de “481 yıldır cami olarak hizmet etmiştir. Bir 86 yıllık ara dönem olmuştur” açıklamasında bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı sert sözlerle eleştirdi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bozkurt, şunları söyledi: Atatürk’e ‘hain’ diyenler… 86 yıl sonra verilen düzmece iptal kararına hukukilik atfedenler… Cumhuriyet hukukunu yok sayanlar… “86 yıllık ara dönem” diyen utanmazlar… Ve sessiz kalan koltuk sevdalısı sözde Atatürkçüler… Tarih Baba hepinizi yazdı. Gün gelir hesabı sorulur elbet!

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