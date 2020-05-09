Eşyaların kendiliğinden yandığı iddia edilen esrarengiz evle ilgili ilginç yorum!

Hatice Aslan ve kızı Duha Aslantaş’ın birlikte yaşadığı merkez Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde iddiaya göre eşyalar kendiliğinden tutuşuyor.

Kızının üstündeki kıyafetlerin bile kendi kendine yandığını iddia eden Hatice Aslan, yetkililerden yardım istemişti.

EVDE ÇIKAN YANGINLARLA İLGİLİ 3 RAPOR HAZIRLANDI

Daha önce büyükşehir belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırlanan raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.

DOĞAÜSTÜ VARLIKLAR İDDİASI

Metafizik uzmanı Beytullah Şentürk evde kendiliğinden çıktığı iddia edilen yangınların sebebini öğrenmek için aileyi ziyaret etti.

Hatice Aslan'ın kızı Duha Aslantaş'ın psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Şentürk, doğaüstü güçlerin kızı etkisi altına aldığını ileri sürerek “Ona istemeden istediklerini yaptırarak yangın çıkarmasına sebep oluyorlar” dedi.