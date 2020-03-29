Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

“Evde nasıl kalayım?” diyen TIR şoförü gözaltına alındı!

Sosyal medya hesabı üzerinden evde kal çağrılarını kendi üslubuyla sorgulayan TIR şoförü gözaltına alındı.

Can ÇAPAR
15:16 -
Haberler Gündem

Malik Yılmaz isimli TIR şoförü,çektiği videoda  “Evde kal Türkiye. Nasıl kalalım baba. Emekli, memur, zengin değilim. İşçiyim. TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Elektriğimi, suyumu, kiramı ödeyemem.” demişti.

Para kazanmak için çalışmak zorunda olduğunu söyleyen şoför sosyal medyada yayınladığı videoda “Bunları ödememek ölmekten beter zaten. Ha senin lafınla evde kalarak açlıktan ölmüşüz ya da virüsten. Ama beni bu virüs öldürmez, senin düzenin öldürür” ifadelerini kullanmıştı.

“KANUNLARA UYMAMAYA TEŞVİK

Paylaşımın ardından TIR şoförü İskenderun'daki evinde gözaltına alındı. Hakkında “Kanunlara uymamaya teşvik” suçundan  işlem başlatıldı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

* Sosyal medya üzerinde provakatif paylaşımlar yapan hesap sahipleri hakkında yapılan araştırmalar neticesinde Tik Tok ile yapılıp Twitter üzerinden paylaşılan Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik edici video paylaşımı yapan bir şahsın ilçemiz idaremiz dahilinde ikamet eden M. Y. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş olup 29.03.2020 günü saat 11.30 sıralarında ikametinde yakalanmış, mevcutlu olarak adliye ye çıkarılmak üzere gözaltına alınmıştır.

* Şahıs hakkında “Kanunlara Uymamaya Teşvik “ suçundan adli işlem başlatılmıştır.

baba emekli Emniyet Hatay para sosyal medya Türkiye Twitter
Son güncelleme: 15:19 29.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more