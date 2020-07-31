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Evinin kapısına astığı yazıyla misafirleri geri çevirdi!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan yaşlı çift, corona virüsü nedeniyle evlerinin kapısına astıkları yazıyla misafirleri geri çevirdi. Yazıyı hazırlayan ve kapısına asan Abdurrahman Akça, "Yazıyı okuyanlar 'İyi yapmışsın' diyorlar. Ben de iyi yaptığımı düşünüyorum. Bu kurallara herkes uyarsa inşallah bu hastalığın hakkından gelinir" ifadesini kullandı.

17:57 -
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Evinin kapısına astığı yazıyla misafirleri geri çevirdi!

Turgutlu ilçesi Kurudere Mahallesi’nde 3 çocuk ve 5 torun sahibi Abdurrahman Akça ile eşi Ümriye Akça yaşadıkları evin girişine astıkları yazıyla corona virüsü tedbirlerine dikkat çekti.

Corona virüsü nedeniyle eve misafir kabul etmeyen Akça çifti, kapıya astıkları yazıda, “Değerli kardeşlerimiz, corona virüs riski nedeniyle bayram boyunca misafir kabul edemiyoruz. Kusura bakmayın, bayramınız mübarek olsun” ifadelerine yer verdi.

Foto: İHA

“TOPLU HALDE OLURSAK RİSK BÜYÜR”

Corona virüsü nedeniyle risk grubunda bulunduğunu belirten Abdurrahman Akça, “Corona virüsü nedeniyle bu yazıyı astım. Corona virüsü riskini çok kişi benimsemiyor ama ben riski benimsiyorum. Gün be gün etrafımızda dağılıyor, bunun için bu yazıyı asmakta yarar gördüm. Yazıyı okuyanlar ‘İyi yapmışsın’ diyorlar. Ben de iyi yaptığımı düşünüyorum. Bu kurallara herkes uyarsa inşallah bu hastalığın hakkından gelinir. Toplu halde olursak risk büyür, herkesi bu kurallara uymaya davet ediyorum” dedi.

FOTO: İHA

Akça, komşuları ile sosyal mesafeye uygun olarak uzaktan bayramlaşırken, mahalle sakinleri de kurallara uymanın önemini ifade ediyor. (İHA)

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Son güncelleme: 18:02 31.07.2020
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