Fahrettin Altun’dan maaş açıklaması

Altun’un bir WhatsApp grubunda konuyla ilgili yaptığı paylaşım, sosyal medyada yer aldı.

Altun’un gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

* Sevgili dostlar. Yalanı ahlak edinenlere diyecek bir sözüm yok. Fakat kendi çocuklarımın, dostlarımın hukuku gereği şu 5 maaş yalanını ifşa etmem lazım.

* Benim tek bir maaşım var. 2 yıldır Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi olarak aldığım huzur hakkının tek bir kuruşuna dokunmadım. Hayra hasenata harcadım. Bu söylenmez biliyorum. Ama bana, aileme demediklerini bırakmadılar.

* Bir de Manas Üniversitesi var. Malumunuz, bu güzide üniversitenin mütevelli heyet başkanlığını yapıyorum. Bu görev ücretli bir görev değil. Dolayısıyla bu görev karşılığında tek bir kuruş almadım.

* Eşim de sadece Marmara Üniversitesi’nden ücret alıyor. THY Yönetim Kurulu Üyeliğinden herhangi bir ücret almıyor. Bunu aylar önce ilan etti ama yine devam ettiler yalana.

* Şahsıma ve aileme karşı yürütülen ve neredeyse her ay yeni yalanlarla hortlatılan itibarsızlaştırma kampanyası bizi yolumuzdan alıkoymayacak.

* Biz bu yola, bu davaya baş koyduk. Bu yalanlar kanımıza dokunsa da bizi kamçılıyor.

* Ayrıca şahsıma ve aileme karşı yürütülen ahlaksız kampanyalara karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullandığımızı siz dostlarım bilin. Bu konularda, özel alanımıza ilişkin hususlarda konuşmadım.

* Kamuoyunu meşgul etmek, gayrı milli unsurların suni gündemine odun taşımak istemedim. Ama sizler bilin istedim, içimi size dökmek istedim. Hakkınızı helal edin.

THY DE AÇIKLAMA YAPTI

Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun’un Türk Hava Yolları’ndan (THY) ücret aldığına ilişkin iddialarla ilgili açıklama geldi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Türk Hava Yolları A.O.’ya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak katkı sağlayan sayın Dr. Fatmanur Altun kendi talebi doğrultusunda bu görevi karşılığında şirketimizden herhangi bir ücret/maaş almamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerini kullandı.