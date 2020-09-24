Faiz kararına CHP’den ilk tepki

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Reislerinin kerameti kendinden menkul ekonomi teorileri çöktü, TCMB konvansiyonel politikalara döndü” değerlendirmesini yaptı.

Öztrak, Twitter hesabından şunları söyledi:

* Reislerinin kerameti kendinden menkul ekonomi teorileri çöktü, TCMB konvansiyonel politikalara döndü.

* Ama bu yetmez buhranı çözmek için ayakları yere basan ekonominin içsel dayanıklılığını artıracak reformlarla desteklenen Orta Vadeli Programı açıklayın.