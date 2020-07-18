FETÖ’cülerle ilgili yorumu tepki çeken TTK Başkanı Yaramış’tan bir açıklama daha

Geçen nisan ayında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından Türk Tarih Kurumu Başkanı (TTK) olarak atanan Ahmet Yaramış, Afyon Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada tepki çeken şu ifadeleri kullanmıştı:

* Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş nedamet duyan kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor. Tarihte biliyorsunuz birçok darbe girişimi oldu.

* Bu darbelerin topluma vermiş olduğu zararı azaltmak için zaman içinde nedamet duyan, pişmanlık duyan insanları da bizim kazanmaya çalışmamız gerekiyor.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner de Ahmet Yaramış'a çok sert tepki göstermişti.

Metiner, “Bu adam Türk Tarih Kurumu Başkanı. Darbe teşebbüsüne karışmış ama pişman olmuş FETÖ'cüleri affedip kucaklamamızı salık veriyor. FETÖ ile bu adamlarla mı mücadele edeceğiz? O koltukta onu tutanın samimiyetine asla inanmam” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni gazeteci Cengiz Er de Ahmet Yaramış’ın derhal görevden alınması gerektiği çağrısını yapmıştı:

“Türk Tarih Kurumu Başkanı olmuş ama FETÖ’nün 40 yıllık tarihini bilmiyor ne yazık ki. Hiç pişman olan bir FETÖ’cü gördünüz mü? Şehitlerimizin ruhunu inciten bu adam bence derhal görevden alınmalıdır.”

YARAMIŞ’TAN YENİ AÇIKLAMA

Bu gelişmelerin ardından TTK Başkanı Ahmet Yaramış, sözlerinin bağlamından koparıldığını belirterek bir açıklama yayınladı.

Yaramış, yaptığı yazılı açıklamada, 14 Temmuz’da Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde “15 Temmuz’u Anlamak” konulu toplantıdaki konuşmasıyla ilgili yorumlar üzerine açıklama yapmayı gerekli gördüğünü bildirdi.

Konuşmasında da ifade ettiği gibi tüm darbeler ve darbecilere karşı özellikle de FETÖ ihanetine karşı duruşunun açık ve net olduğunu belirten Yaramış, açıklamasında şunları kaydetti:

* Darbecilerle uzlaşılmaz, onlarla sadece her şartta ve her zeminde mücadele edilir. Darbeye karışmış, vatanımıza ve şehitlerimize ihanet etmiş darbecilerin affı söz konusu dahi olamaz. Aksinin düşünülmesi bile muhaldir.

* Her ne kadar bağlamından koparılmış olsa da basına yansıyan ve kastımı aşan ifadeler kurumumu değil bir akademisyen olarak şahsımı bağlamaktadır.

* Bu itibarla gayrimeşru her oluşum gibi FETÖ ile de hayatımın her aşamasında mücadele ettiğimin, bundan sonra da edeceğimin bilinmesini isterim. Yanlış anlaşılmaya sebep olan ifadelerim için derin üzüntümü beyan ederim.