Fidan, Yargıtay üyeliği görevine başlamadan AYM adayı oldu!

AYM üyesi Burhan Üstün'ün geçen ocak ayında yaş haddinden emekli olması nedeniyle Yargıtay'da seçim yapılacak ve belirlenecek üç isim arasından biri Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AYM üyesi seçilecek.

HSK, geçen hafta aralarında İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan ile Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın da bulunduğu 11 ismi Yargıtay üyesi seçmişti. Yargıtay'da 12. Ceza Dairesi üyesi olarak görevlendirilen İrfan Fidan, henüz görevine dahi başlamadan AYM üyeliğine aday olduğunu, Yargıtay üyelerine gönderdiği mesajla duyurdu.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATINDAN TEPKİ

Fidan'ın adaylık açıklamasına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tepki gösterdi. Çelik, Fidan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her dediğini yaptığı için ödüllendirilmek istendiğini, bu nedenle AYM'ye gidişinin önünü açmak için Yargıtay üyesi yapıldığını savundu. Yargıtay'ın da bu nedenle 1 Aralık'ta yapılacak seçimi, Fidan'ın yetişmesi için 17 Aralık'a aldığını savunan Çelik, “Alın size Yargı Reformu… Böylesi rezalet Yargıtay tarihinde görülmedi. Yapmış olduğu hukuksuzluklar nedeniyle ödüllendirilip (geçen hafta) Yargıtay'a üye seçilen İstanbul Eski Başsavcısı İrfan Fidan, Yargıtay'daki görevine bile başlamadan Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday oldu” paylaşımında bulundu.

CORONA GEREKÇESİYLE ERTELEME

Yargıtay Başkanlığı ise Covid-19 gerekçesiyle seçimlerin ertelendiğini duyurdu. Fidan'ın üye seçilmesinden üç gün önce yayımlanan 24 Kasım tarihli duyuruda, Covid-19 vakalarının ülke genelinde hızlı bir şekilde artış göstermesine paralel olarak Yargıtay bünyesinde de aynı şekilde artış yaşandığı vurgulandı. Yazıda, 21 Yargıtay üyesi, 84 tetkik hakimi ve personel olmak üzere 105 kişinin testlerinin pozitif çıktığı ayrıca temaslıların da bulunduğu ifade edildi. Bu nedenle seçimlerin 17 Aralık'a ertelendi.

ERDOĞAN ATAYACAK

AYM üyesi olan Yargıtay kökenli Burhan Üstün'ün 10 Ocak 2021'de yaş haddinden emekliye ayrılacak olması nedeniyle AYM üyeliğine aday seçimi yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, seçimde en çok oyu alan 3 aday arasından birini Anayasa Mahkemesi'ne üyesi olarak atayacak. AYM üyeliği için Fidan dışında 6 isim daha aday bulunuyor.

Bu isimler şöyle: Eski HSK üyesi ve Yargıtay 5. Ceza Daire üyesi İsa Çelik, eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve 17. Hukuk üyesi Mustafa Erol, 11. Hukuk üyesi Mikail Özdemir, 11. Hukuk Dairesi üyesi Şaban Kazdal, 8. Ceza Dairesi üyesi Nevzat Özsoy, Yargıtay üyesi Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu.