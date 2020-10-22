Fotoğraf karesinden çıkarılan Muharrem İnce: Partide bölücü kimmiş herkes gördü

Bin Günde Memleket Hareketi kapsamında Türkiye turuna devam eden CHP’li Muharrem İnce, Sakarya ve Kocaeli’de ziyaretler gerçekleştirdi. İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, SÖZCÜ yazarı Bekir Coşkun’un cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu’yla yan yana durduğu fotoğrafın kesilerek, partinin internet sitesine konulmasına tepki gösterdi:

MUHALAFET BÜYÜMÜYOR, KÜÇÜLÜYOR

– O fotoğrafı çeken, fotoğrafın CHP’nin resmi sitesinde yayınlanmasına izin verenlere teşekkür ediyorum. Partide bölücü kimmiş herkes görmüş oldu. Evet, partide bölücüler var. Onların da kim olduğunu, o fotoğrafı yayan kişi, çeken kişi, ona onay veren kişiye bölücülerin kim olduğunu gösterdiği için teşekkür ediyorum.

– Muhalefet büyümüyor, küçülüyor. “Bizi Saray karıştırıyor. Bize müdahale ediyorlar” şeklinde bir tavır koyuyorlar. CHP’nin bir yetkilisi “Ben Atatürk demem” diyor, bunu kim söyletiyor. Kurultayın yetki vermediği kişiler, seçmediği kişiler aynı göreve iki satır yazıyla atanıyor, bunu kim yapıyor?

SARAY’LA NE ALAKASI VAR?

– Azerbaycan konusunda, partiden farklı açıklamalar yapıyorsan bunun Saray’la ne alakası var? İskambil kağıdıyla ekonomiyi düzeltmeye çalışıyorsan, kendine bakacaksın.

– Partinin genel başkanı ile cumhurbaşkanı adayı bir cenazede yan yana gelmiş. Değerli bir ağabeyimizi son yolculuğuna uğurlarken çekilen fotoğrafı kesiyorsan, kendine bakacaksın. Hem hata yapacaksın hem de suçlu arayacaksın. Kimin bölücü olduğu, kimin yanlış yaptığı ortadadır.