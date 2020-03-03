Fransa’dan gelen Türk yolcuda Corona paniği

Muğla'nın Milas- Bodrum Havalimanına dün akşam saatlerinde inen ve 40 derece ateşli Fransız vatandaşı İrfan D. vatandaşı, Corona virüsü şüphesi ile Milas 75.Yil Milas Devlet Hastanesine getirildi. Milas Devlet Hastanesi Acil Servisi hastane personeli tarafından, hasta ve yakınlarının sağlığı açısından boşaltılarak, karantinaya alındı.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

İçeride bulunan hastalarının tedavileri önlem alınarak devam ederken, özel odada müşahede altına alınan Corona şüphelisi hastanın kontrollerinin sürdüğü, hastanın Corona virüsü testlerinin sonuçlarının beklenildiği öğrenildi.

Öte yandan ambulansla getirilen sevkli hastalar önlem alınarak hastaneye alınıyor. Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın konu ile ilgili öğleden sonra bir açıklama yapması bekleniyor.