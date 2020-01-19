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Galatasaray Denizlispor canlı izle! GS Denizli karşısında sürpriz istemiyor!

Galatasaray Denizlispor canlı izle! Sezonun ikinci devresinde ilk maçını taraftarı önünde çıkan Galatasaray Denizlispor kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Galatasaray'da sakatlıktan dönen Emre Akbaba ve yeni transfer Saracchi de 11'de yer alıyor. İşte zorlu mücadeleye dair tüm detaylar ve Bein Sports canlı izle bağlantısı...

15:57 -
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Galatasaray Denizlispor canlı izle! GS Denizli karşısında sürpriz istemiyor!

Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında Galatasaray Denizlispor karşı karşıya geliyor. Forvet hattında Falcao’ya güvenen Galatasaray evinde Denizlispor’a karşı puan kaybı yaşamak istemiyor. Güçlü rakibi karşısına çıkacak Denizlispor ise kazanarak sürprize imza atmak istiyor.

GALATASARAY DENİZLİSPOR CANLI İZLE

GALATASARAY DENİZLİSPOR İLK 11

Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Emre Akbaba, Feghouli, Falcao

Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Mustafa, Oğuz, Zeki, Murawski, Onazi, Aissati, Olcay, Sacko, Rodallega

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