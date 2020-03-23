Garantili ödemeler durdurulsun

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada, iktidarın corona ile mücadele kapsamında açıkladığı paketin yetersiz olduğunu belirtti, salgının yarattığı tehlikenin algılanmadığını söyledi. Özel, şöyle konuştu:

“100 milyarlık paket övgüleri düzülüyor ama fakir fukaraya hiçbir şey yok. Elektriğin, doğalgazın, suyun kesilmeyeceğinin garantisi yok. Kapanan iş yerlerine, çalışanlarına bir şey yok. ‘Korkmayın, kimse işsiz kalmayacak. Kimse bu krizden sonra daha yoksullaşmayacak' diyen bir devlet başkanı yok.”

Özel, şöyle devam etti:

“Geçiş garantisi verdikleri yolların, yolcu garantisi verilen havalimanlarının, devlet garantileriyle semirtilen 5'li çetenin bir yıl alacaklarını öteleyin. Bunlar batmaz. Kanada'nın söylediği gibi ‘Kimse aç, susuz, işsiz, ilaçsız kalmayacak' diyebilirsiniz. Bir yanda otoyolları, rafinerileri verdiğiniz 5 müteahhit, bir yanda 83 milyon var. Dünya beşten büyüktür deniyor ya. Türkiye bu beşten büyük olsun, 83 milyonun yüzünü güldürün. Yoksulun, işsizin, esnafın, çiftçinin menfaati bu beş müteahhitten büyükse kaynak ortadadır. Beş müteahhit mi kollanacak, onlar mı korkmadan uyuyacak yoksa 83 milyon huzur içinde yarınlara güvenle bakacak.”