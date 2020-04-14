Gazetecileri içeride tutmak için nokta atışı yaptılar

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden İnfaz Yasa Teklifi'nde, AKP'nin verdiği önergelerle bir dizi değişiklik yapıldı.

70 maddelik İnfaz Paketi'nde yapılan en önemli değişikliklerden birisi MİT Kanunu'na karşı işlenen suçlarda üçte iki olarak uygulanan infazın, yasa teklifinde 1/2'ye indirilmesini öngören düzenlemeden vazgeçilmesi oldu.

Böylelikle gazeteciler Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel hakkında mahkumiyet kararı çıkarsa, yarı oranında indirim yapılmayacak. İnfaz hükümleri 3/2 olarak uygulanacak.

MİT Kanunu'na muhalefetten mahkum olan diğer hükümlüler de infaz indiriminde yararlanamayacak.

İNADINA YAPIYORLAR

Muhalefetin ayrıca “Kezzap atan çıkıyor, tweet atan kalıyor'' eleştirisine neden olan madde değiştirilerek, yüzüne kezzap atıp Berfin Özek'i tanınmaz hale getiren eski sevgilisi Ozan Çeltik de kapsam dışı bırakıldı.

AKP'li Ali Özkaya, “Yüze kezzap atma gibi canavarca hisle işlenen suçlarda ceza indirim oranı 1/2'ye inmeyip 3/2'de kalacak” dedi.

Ayrıca çocuklar tarafından işlenen terör, örgüt faaliyetleri ve uyuşturucu imal ve ticareti suçu da indirim dışında tutuldu. Bu suçlardan mahkum olan çocuklar da yine cezasının 3/2'sini çekecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, “Yine gece yarısı önergesi” diyerek tepkisini diye getirdi. Öztrak, “MİT yasası neden eklendi? Şu an da bu suçtan tutuklu olan arkadaşlar var. İnadına yapıyorlar.

Ismarlama elbise dikerek düzenleme yapılıyor. Ondan sonra da ‘CHP kader mahkumlarını dışarı çıkarmayı istemiyor' diyorlar. Hakla, hukukla hareket etmeyerek milletin içine sinmeyecek olan bir yasa için sürekli zorluyorsunuz. Krizi siyasi ihtiraslarınızın önünü açabilmek için fırsat olarak kullanmayın” dedi.

Meclis'in infaz mesaisi sürüyor

TBMM sokağa çıkma yasağı tanımadı ve infaz düzenlemesi için fazla mesai yaptı. Dün Meclis'teki görüşmeler sabah 04.23'e kadar sürdü.

TBMM Genel Kurulu'nda, İnfaz Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünde yer alan 25 maddesi daha kabul edildi. Geçtiğimiz hafta içerisinde de 10 maddesi kabul edilmişti.

Görüşmeler sırasında en tartışmalı bölüm infaz oranını bazı suçlarda yarı yarıya indiren 48. maddede yaşandı. Muhalefet partilerinin sözcüleri, yapılan değişikliğin, halen tutuklu olan gazetecilerin indirimden yararlanmasını engelleme amacı taşıdığını ifade ederek önergeye karşı çıktı.

Görüşmeler ayrıca Meclis TV'de canlı olarak yayınlanmadı. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, görüşmelerinin TRT Meclis TV'den yayınlanmamasına sert tepki gösterdi.

Barut, “Halkımız da ne olup bittiğini göremiyor, izleyemiyor. Allah aşkına söyler misiniz, gözlerden yine neyi kaçırmaya çalışıyorsunuz? Burada art niyet yok mu, açık açık söyleyin, amacınız nedir?” dedi.