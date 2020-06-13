Gazetecilik yine suç sayıldı

Odatv Ankara Haber Müdürü, 37 yıllık gazeteci Müyesser Yıldız, 2011'deki FETÖ kumpasından 9 yıl sonra ikinci kez tutuklandı. TELE1 TV Ankara Temsilcisi İsmail Dükel adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, iki gazetecinin irtibatlı olmakla suçlandığı astsubay E.B. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Askeri Casusluk” iddiasıyla gözaltına alınan Yıldız, OdaTV'de yayımlanan iki yazısı nedeniyle “gizli bilgileri açıklama” suçundan tutuklandı. Astsubay E.B.'nin avukatı ise mahkemede savunma yaparken, müvekkilinin bir çeşit psikolojik rahatsızlık olan ‘bipolar bozukluk' yaşadığını ve “Yargılama aşamasında bu nedenle cezasızlık durumu oluşabileceğini” belirtti.

İHBAR MEKTUBUYLA BAŞLAMIŞ

Savcılığın tutuklamaya ilişkin sevk yazısı ise ilginç bilgileri ortaya çıkardı. Sevk yazısında soruşturmanın Kasım 2019'da E.B. hakkında yapılan isimsiz bir ihbar üzerine başlatıldığı, ihbarda “Hadımköy Kışlası'nda görevli Astsubay E.B., devlete karşı suç işliyor.

Gizli kalması gereken bilgileri dışarıya çıkardığı kanaatindeyim” denildiği yer aldı. Telefonları dinlemeye alınan E.B.'nin Yıldız ve Dükel'i aradığı tespit edildi. E.B.'nin 30 Aralık 2019'da aktardığı bazı konuların, Yıldız tarafından 2 ay sonra yayınlandığı kaydedildi.

Avukat Erhan Tokatlı, müvekkili Yıldız'la ilgili şikayetin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldığını bildiklerini, ancak soruşturmanın imzasız bir ihbar mektubu başladığını öğrendiklerini ifade etti. Tokatlı, soruşturmanın başlangıcının “siyasal askeri casusluk” suçu olduğunu, savcılık ifadesinden sonra “devletin güvenliğine ve siyasal yararına ilişkin bilgileri açıklama” suçuna dönüştüğünü kaydetti.

FETÖ taktikleriyle kumpas kurmaya artık bir son verin

CHP'nin gazeteci kökenli Milletvekili Utku Çakırözer, Rekabet Kanunu'nun Meclis'teki görüşmeleri sırasında söz alarak, yaşananlara tepki gösterdi. Çakırözer şöyle dedi: “FETÖ taktikleriyle uydurma yeni davalar yaratarak gazetecileri zindanlara atmaktan vazgeçin.

Odatv, Tele1, Halk TV sürekli hedefte. SÖZCÜ'ye, Cumhuriyet'e, Birgün'e, Evrensel'e ve yüzlerce gazeteciye yıldırma davaları sürmekte. Ne yaparsanız yapın, gazeteciler yine bu halka gerçekleri anlatmaya devam edecek.”

Özkoç: BİRLİKTE DİRENECEĞİZ

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın tutuklanmasına tepki yağdı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç “FETÖ ile kol kola gezenler düşünen, yazan herkesi hukuksuzlukla yıldırma çalışmalarına devam ediyor. Birlikte direneceğiz” derken, İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ “Türk adaletine, ilahi adalete inanıyorum.

Allah'tan korkmayanlar, her ikisinden korksun” ifadesini kullandı. Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, “Ondan casus çıkmaz demiştim. Şimdi başka bir şey çıkarmaya karar vermişler” sözleriyle tepkisini dile getirirken, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ise “Yargı, siyasal stratejilerin taktik alanı olmaktan çıkarılmalıdır” yorumunu yaptı.