Gaziler isyanda

1999 yılında Siirt'e mayına basarak iki bacağını kaybeden terör gazisi Gültekin Oran, devletin verdiği iş olanağı ile çalıştı, emekli oldu, fakat emekli maaşı aralık ayında kesildi. SGK, haksızlığı ‘sehven emekli olmuşlar' diye açıkladı. Gazi Oran, “Artık başka işte de çalışamam” diye isyan ederken, bir aydır maaşları ödenmeyen gaziler mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istedi.

GAZİLERDEN ÖZÜR DİLEMELİLER

Gültekin Oran ve bu şekilde mağdur edilen gazilerle bir araya gelen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Devlet gazisine böyle hata yapamaz. Hakkı yenilen gaziye ‘sehven' denilemez. Devlet Türkiye çapında yüzlerce gazimizden özür dilemelidir. Bir an önce bu vahim hata düzeltilmeli. Yasalar kahraman gazilerimizin mağduriyetini giderecek şekilde yeniden düzenlenmeli” dedi. Çakırözer, şöyle devam etti:

5 BİNİN ÜZERİNDE GAZİ MAĞDUR

“Kahraman gazilerimiz bu vatan için canlarını ortaya koydu. Terörle mücadelede kimi iki bacağını, kolunu kaybetti, kimi vücudunda şarapnel parçalarıyla yaşamak zorunda kaldı. Şimdi bu kahraman gazilerimiz Türkiye çapında çok büyük mağduriyet yaşamakta. Gazilerimiz ellerinden alınan erken emeklilik hakkı için mücadele verirken, devlet yetkililerinin şu ana kadar derli toplu en ufak bir açıklama yapmaması üzüntü verici. Çıkarılan yasa ile hem yüzlerce gazimizin maaşları ellerinden alındı hem de 5 binin üzerinde gazimizin de erken emeklilik hakkı yok edildi. Meclis açılır açılmaz kahraman gazilerimizin yaşadığı mağduriyeti gündeme getireceğiz.”