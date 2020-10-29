Gaziosmanpaşa’da servis midibüsü devrildi: 8 yaralı

Gaziosmanpaşa sabah 6.30 sıralarında yağmur sebebiyle kayganlaşan zemin sürücün direksiyon hakimiyetini kaybet servis midibüsü devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 yolcu sağlık ekiplerince bölgedeki çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın yaşandığı yolda araç kaldırılana kadar trafik tek şeritten sağlandı.

“BİR SAĞA BİR SOLA YALPALADIKTAN SONRA DEVRİLDİ”

Kaza sırasında servis aracında olan Direnç Yıldız ” Arkadaşlarımızın durumu çok kötü değil, hafif yaralı olanlar var. Onun dışında herhangi bir sıkıntımız yok. Yağmur yeni yağdığında yol kaygan oluyor. Servis de biraz hızlıydı. Bir sağa bir sola yalpaladıktan sonra devrildi. Bayağı da sürüklendi.” dedi.