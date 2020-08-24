Prof. Dr. Osman Bektaş geçen yıl uyardı, kimse dinlemedi… Korkutan sözler

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) emekli öğretim üyesi Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş’tan önemli uyarılar… Bektaş Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO), 2020’de kuzey yarım kürede yaz sıcaklıklarında rekor artışlar olacağı açıklaması üzerine, bölgede yağışların artacağını ve sel felaketlerinin yaşanacağı söyleyerek geçen yıl Karadeniz Bölgesindeki illerin yerel yönetimlerini uyarmıştı.

Peş peşe yaşanan sel felaketlerinde ortaya çıkan acı tabloyu SÖZCÜ’ye değerlendiren Bektaş uyarılarını sürdürdü

SELLER ARTACAK

Karadeniz Bölgesinde sıcaklığın arttığını belirten Bektaş şöyle konuştu:

* Karadeniz Bölgesinin son 50 yılında ki sıcaklık ortalaması 23 derece. Ama şimdi ortalama 26 derece. Akdeniz ve Ege bölgeleriyle neredeyse eşit. Sıcaklık daha da artacak. Ve bununla birlikte bölgede seller ve heyelanlar da artacak.

* Çünkü bölgede çok yağış alan bir yer. Toprak suya doymuş. Yağan yağmuru toprak diğer bölgelerde ki gibi emmiyor. Bu da sellere ve heyelanlara neden olur.

* Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında yağışın çok olduğu zamanlarda bu tip felaketler yaşanacak. Bundan sonraki yıllarda da yaşanacak. Yani gelecek yıl Karadeniz daha da ısınacak. Yağmur daha çok yağacak. Buna bağlı olarak daha çok sel ve heyelan olacak.

ACİLEN TEDBİR

Geçen yıl yaptığı uyarılara rağmen yerel yönetimlerin kendisine dikkate almadığını 2 gündür bölgede yaşanan sel felaketleriyle ortaya çıktığını dile getiren Bektaş şu ifadeleri kullandı:

* Karadeniz’de sıcaklıkla birlikte buharlaşma artıyor. Hava çok fazla su buharı tutuyor. Sonra bu su buharı yağmur şeklinde patlamış baraj gibi dağlara dökülüyor. Bölgede vadiler dar, su hızlı akıyor. Toprak suyu emmiyor. Bu da sel ve heyelanlara neden oluyor.

* 2019 yılında yaşanan selden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Karadeniz eylem planı, küresel iklim değişim planını hazırladı. Ama bize kısa vadede önlemler lazım şuanda. Vatandaşların meteorolojinin uyarılarına dikkat etmesi gerekiyor.

* Dere yataklarından uzak durmaları lazım. Yerel yönetimler vatandaşları uyarmalı. Dere yatakları yağışlar başlamadan temizlenmeli. Islah çalışmaları dere yataklarını daraltacak şekilde yapılmamalı.

TRABZON BELEDİYESİNE UYARI

Giresun’da yaşanan sel felaketinden sonra dere yatağına terminal yapmak için ihale yapan Trabzon Büyükşehir Belediyesini uyaran Bektaş sözlerini şöyle bitirdi:

* Belediye Değirmendere vadisine terminal yapmak için ihale yaptı. Kendilerini uyardım. Burası aktif bir dere yatağı. Burayı yerleşimi açmak için bilimsel bir araştırmak yapmak lazım.

* Bugün Giresun’da yaşanan felaketin yarın Trabzon’da yaşanmayacağının garantisini kim verebilir? Yani önlemler almamız gerekirken, yanlış yapmaya devam ediyoruz.