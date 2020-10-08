Giresun’da mağdur vatandaş Akşener’e derdini anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Sel felaketinin yaşandığı Giresun’un Doğankent ve Dereli ilçelerini ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vatandaşın mağduriyetini dinledi.

Bir vatandaş çok uzun süredir bölgede yaşadığını, daha önce benzer bir felakete rastlamadığını Akşener’e ifade ederek, “Yani orayı ıslah edeceksin, yıkımın bir anlamı yok. Mağduriyetten başka bir şey değil” dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bir vatandaş ise zarar gören evini Akşener’e anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Borç alarak inşa ettiği evini söktürmek zorunda kaldığını belirten vatandaş, “Ne yaptım ben? Bunda ne vardı? Düzeltilemez miydi sizce? Felaket bir durum. Evimin bütün malzemelerini çıkarttım. Yazık değil mi ya? Bu bir emekle oldu. Ben 1 lira, 1 lira, 25 kuruş 25 kuruş para kazanırken yaptım bu işi” sözleriyle serzenişte bulundu.

AKŞENER: ÇAY FIRLATARAK OLMAZ, DİNLEYECEKSİN

Görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaşan Akşener, “Vatandaşlarımız, zor şartlara rağmen çalışmaya, dişinden tırnağından arttırdıklarıyla yaşamaya çalışıyor, ama her seferinde mağdur ediliyorlar. Bekledikleri tek şey, dinlenilmek, anlaşılmak…” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çay dağıttığı Giresun mitingini de hatırlatan Akşener, “Öyle mitinglerde üzerilerine çay fırlatarak olmaz Sayın Erdoğan. Dinleyeceksin” ifadelerine yer verdi.