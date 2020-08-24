Giresun’u sel vurdu: 6 can kaybı, 10 kayıp!

Giresun, Samsun, Rize ve Trabzon'daki selde tam anlamıyla felaket yaşandı. Sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Deresi ve Dereli İlçesi'ndeki dere taştı.

Giresun-Dereli-Sivas yolu ulaşıma kapandı, çok sayıda ev ve işyerini sel suları bastı, araçlar yollarda sürüklendi, ağaçlar kökünden söküldü, istinat duvarları çöktü. Espiye'de sele kapılan Ali Aydın ve Akif Abidinoğlu ile Tirebolu'da Yasemin Özdemir hayatını kaybetti.

ASKERİ ARAÇ SULARA KAPILDI

Dereli'de içinde 5 asker ile 1 iş makinesi operatörünün bulunduğu askeri araç, Tirebolu-Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu sele kapıldı. Araçta bulunan Uzman Çavuş Onur Kıran, Erdem Çıtır'ın cansız bedenine ulaşıldı, 2 asker ile iş makinesi operatörü kayboldu. Ayrıca kayıp 10 kişinin arama çalışmaları sürüyor.

7 ilçeyi etkisi altına alan sel ve heyelanda, Doğankent, Dereli ve Yağlıdere'de 17 bina yıkıldı, 361 bina hasar gördü.



DÜKKANLAR BALÇIKLA DOLDU

Dereli’de sular çekildiğinde selin bıraktığı hasar ortaya çıktı. İlçede yollar selin taşıdığı balçık, ağaç parçaları ve taşlarla doldu.

Sel sularının taşıdığı malzemeler iş yerlerinin girişlerini de kapattı, büyük zarar gören dükkanların bazıları neredeyse tamamen balçıkla kaplandı. Balçık yer yer 3 metreye kadar ulaştı.

Selde sürüklenen araçlar ise toprağa saplandı. İlçe merkezinde tek katlı boş bir bina da yıkıldı.

AFAD: 157 KİŞİ KURTARILDI

AFAD’tan yapılan açıklamaya göre, Giresun’daki selin ardından 988 kişilik ekip ve 288 araç ile devam eden müdahale çalışmalarında 157 vatandaş kurtarıldı.

Elektrikleri kesilen 70 köy ve 8 mahalleden 49 köy ile 4 mahalleye elektrik verilmeye başlandı. Kalan 21 köy ve 4 mahalle için çalışmalar devam ediyor.

“ŞEHRİN SİLÜETİ DEĞİŞMİŞ”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kentte Ağustos ayı yağış ortalamasının 1.5 mislinin 1 günde yağdığını belirtti.

Pakdemirli “Gerçekten şehrin tamamen silüeti değişmiş durumda. Şehrin seviyesi değişmiş durumda. 2 metre, 3 metre belki şu an toprağa basıyoruz. İlk defa böyle bir afet görüyorum” dedi.

SOYLU DÜŞMEKTEN SON ANDA KURTULDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgede incelemelerde bulunurken kaza atlattı. Ayağı kayan Soylu, sel suyuna düşmekten son anda kurtuldu, yanındakilerin desteğiyle doğruldu. Soylu “Dereli İlçesi'nde kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş” dedi.

CHP HEYETİ GİRESUN’DA

CHP milletvekilleri Seyit Torun, Uğur Bayraktutan, Kadim Durmaz, Barış Karadeniz, Mustafa Adıgüzel, Kemal Zeybek ve Necati Tığlı felaketin yaşandığı Yağlıdere İlçesi'nde incelemelerde bulundu. İYİ Parti de Giresun'a bölge milletvekillerinden bir heyet gönderdi.