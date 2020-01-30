Gökçek gitti, Eymir Gölü’nde el sıkışıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne (ODTÜ) Eymir Gölü'nde çevre düzenlemesini belediyenin bedelsiz yapma teklifi, ODTÜ yönetimince kabul edildi.

Eymir Gölü’nü ODTÜ'den Büyükşehir Belediyesi tekeline almak için yıllarca uğraş veren eski Başkan Melih Gökçek'in, koltuğunu kaybetmesinden sonra, ODTÜ ile yeni başkan Mansur Yavaş arasında işbirliği yapılarak, yeni bir Eymir projesine imza atıldı.

Mansur Yavaş, ODTÜ rektörlüğüne ‘'Üniversitenize ait Eymir Gölü, binlerce Ankaralı tarafından kullanılmaktadır ancak bisiklet kullanımı, araç kullanımı, yolların bozukluğu, tuvalet ihtiyacı gibi birtakım eksiklikler bulunmaktadır. Rektörlüğünüzce uygun bulunacak ve hazırlanacak bir projeyi, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir karşılık beklemeksizin ortak bir protokol ile üstlenmek istiyoruz” teklifinde bulundu.

NELER YAPILACAK ?

ODTÜ Rektörlüğü de Mansur Yavaş'ın bu önerisini kabul ettiğini açıkladı. Belediye ve ODTÜ arasındaki anlaşma ile ASKİ su şebekesi Eymir'e kadar uzatılacak. Göl içerisinden geçen havai elektrik hattı da yer altına alınacak.

İhtiyaca uygun olarak yeni bisiklet ve yaya yollarının yapılacak. Mevcut taşıt yolları asfalt veya çevreye duyarlı malzemelerle kaplanacak. Eymir'den ASKİ kanalizasyon hattına bağlantı da yapılacak. Göl içi ulaşımın ise elektrikli araçlarla sağlanacak. Göl çevresindeki tuvaletler yenilenecek.

Gökçek, Emir gölünü Belediye tekeline almak istemiş ve göl çevresinin yapılaşmamaya kurban gideceği endişesi doğmuştu. ODTÜ yönetimi ile çevrecilerin ve STK'ların karşı çıkması sonucu Gökçek bu planını hayata geçirememişti. Gökçek sık sık, “Eymir Gölü’nü ODTÜ’nün elinden alacağız. Çünkü bakamıyorlar. Eymir’i , Eymir’i de kurtaracağız, devamına da boğaz yapacağız” demişti.