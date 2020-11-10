Görevden alınan CHP’li başkandan tepki

CHP Genel Merkezi, geçtiğimiz günlerde corona virüse yakalanan ve karantina süreci devam eden Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu ile birlikte 9 ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere tüm il teşkilatını görevden aldı. Sucu, il başkanı olarak seçilmesine genel merkezin ve Gaziantep CHP milletvekillerinin karşı olduğunu ancak buna rağmen parti tabanının yanında olduğunu kaydetti.

“GÖREVDEN ALINMAM YARGISIZ İNFAZ”

Görevden alınma gibi bir beklentisinin olmadığını belirten Sucu, ”Görevden alınma gibi bir beklentim yoktu ancak 31 Mart yerel seçimlerinden önce de görevden alınmıştım. Büyük bir ihtimalle milletvekillerimizin genel merkezimize önerileriyle görevden alındığımı düşünüyorum. Çünkü genel seçimlerinde seçilen vekillerimizin listede olmasını istemiyordum şimdi de istemiyorum. Çünkü ilimizde partimizin oyunu düşüren onlar. Görevden alınmadan önce kimseyle görüşmedim zaten bize hiçbir şey sormuyorlar sıkıntı burada.

Görevden alınmamız bildiğiniz yargısız infaz. Çağırırsınız karşınıza oturtursunuz ‘sen şunları şunları yapmıyorsunuz' dersiniz ama bu da yapılmadı. Benim şahsi bir kırgınlığım yok. CHP Gaziantep'teki tüm delegelerimiz büyük kongremizde genel başkanımıza oy verdik, MYK listesine oy verdik. Gaziantep İl Başkanlığı olarak çalışan bir örgütümüz vardı, örneğin 29 Ekim'de 10 ilde fener alayı yapılmamasına rağmen ben Gaziantep'te fener alayı yaptım. Örgütümle hiçbir sıkıntım yok ama her neyse bir hazımsızlık var. En son kongremizde 9 ilçeden sadece 1'i beni desteklemiş kalan 8 ilçe ise benim karşımdaydı ama onları neden görevden aldılar bilmiyorum.” diye konuştu.

“MAHKEMELİK OLACAĞIZ BAŞKA YOLU YOK”

Haklarını sonuna kadar arayacaklarını söyleyen Sucu, ”Biz haklarımızı arayacağız tabi ki, genel başkanımız hak, hukuk adalet diye bağırırken böyle bir haksızlığı ve hukuksuzluğu yapmasına çok anlam veremedim. Görevden alınmayla ilgili bize gerekçeli kararı göndermeleri lazım biz de 5 gün içerisinde parti meclisine itiraz etmeliyiz. Bunu göndermeyeceklerse o zaman mahkemelik olacağız başka bir yolu yok. Hukuksal anlamda tüm haklarımızı kullanacağız. Bu görevden alma olayının partimize çok bir faydası olmaz çünkü şöyle bir şey var; beni kendileri atamadılar ben kongrede seçildim. Benim bu ikinci il başkanı olarak seçilişim. Ben 31 Mart yerel seçimleri öncesinde de görevden alınmıştım ama son yaptığım olağan kongrede her şeye rağmen tekrar seçildim” şeklinde konuştu.

“BİZİM ŞEREFİMİZ HAYSİYETİMİZ YOK MU?”

‘Benim il başkanı olarak seçilmemi genel merkez ve milletvekilleri istemiyorlar hepsi bana karşı' diyen Sucu, “Buna rağmen benim yanımda olan taban. Görevden alınmamız sonrasında bir milletvekiline görev vermişler süreci o vekil yürütecek. Bir de benim üzüldüğüm taraf şu, ben Covid-19 rahatsızlığım var bir gün öncesinde genel başkanımız beni arayarak geçmiş olsun diyor ikinci gün beni görevden alıyor ben rahatsızım beni öldürmeye mi çalışıyor? Bizim şerefimiz, haysiyetimiz yok mu, bu haksızlık değil mi? Bu durumu ben antidemokratik buluyorum. 10 Kasım'da Atatürk'e saygısı olan adam bunu yapar mı?” ifadelerini kullandı.