Gülistan Doku’nun Avukatı: Zaynal Abakarov’un tutuklanması lazım

Tunceli'de 204 gündür kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun dosyadaki baş şüpheli Zaynal Abakarov ile kaybolduğu gün yaptığı görüşmenin kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişi tarafından yapılan inceleme tamamlandı. Bilirkişi raporuyla ilgili SÖZCÜ'ye konuşan Gülistan Doku'nun avukatı Ali Çimen, olayın çözülmesi için baş şüpheli Zaynal Abakarov'un tutuklanması gerektiğini kaydetti.

21 Temmuz’da dosyaya giren raporda HTS kayıtlarının da olduğunu belirten Gülistan Doku'nun avukatı Ali Çimen şunları söyledi:

* Gelen raporla birlikte 04.01. 2020 gecesinde Gülistan, baş şüpheli tarafından alıkonulmuştu. Bu konuyla ilgili dosyada vatandaş ihbarı da vardı. O gece alıkonulması sonrasında Gülistan evine gidiyor ancak HTS raporlarında da ortaya çıktığı gibi o gece sabah 8.30'a kadar hiç uyumuyor. Gülistan, saat 11.00 sıralarında baş şüpheli Zeynal Abarakov'un çalıştığı kafeye gidiyor.

BEYANLAR ÇELİŞTİ

* Oradan da koşar adım çıkarken Zaynal Abarakov yine Gülistan'ın peşinden gelerek alıkoyuyor ve Gülistan'a 8 dakika boyunca tehdit ve ikazlarda bulunuyor. Bilirkişi raporunda da ortaya çıktığı gibi Gülistan'ı bir gece önceki tehdit ve alıkoyma olayını da orada tekrarlamış.

* HTS kayıtlarında da o gece şüpheli evde olduğunu söylemişti ama evde olmadığı da ortaya çıktı. Yani gerek HTS kayıtları gerekse bilirkişi raporlarında ortaya çıkan kanıtlarla şüphelinin ve ailesinin vermiş olduğu beyanlar çelişiyor.

BABAYA TELEFON

Zaynal Abarakov'un Gülistan Doku'yu alıkoyması sonrasında şikayet üzerine olay yerine giden polislerden birinin Zaynal Abarakov'un polis memuru olan babasını aradığı HTS kayıtlarından ortaya çıktığını belirten Çimen şöyle devam etti:

* Olay yerine giden polis memuru Zaynal Abarakov'un babasını arıyor babası da başka birini araması sonrasında Zaynal Abarakov serbest bırakılıyor. Bizde bu görüşmenin içeriğinin ne olduğunu sorduk.

* Çünkü dosyada o polisin ifadesi var ancak o ifade veren kişiden hiç bahsedilmiyor. Gülistan'ın zorla alıkonulduğuna dair vatandaş tarafından yapılan bir ihbar var ama bununla ilgili bir şey yapılmamış. Ancak o polis memuru bu durumu açıklayacaktır.

DERHAL TUTUKLANMALI

Zaynal Abarakov'un polis olan babasının yaşanan olaya müdahil olduğunu belirten Çimen sözlerini şu şekilde bitirdi:

* Bununla beraber o kafenin önünde iki tane kadın var ancak emniyetin raporunda o yansımıyor neden rapora dahil edilmediğini merak ediyoruz. Bu olayda şüphelinin babası tarafından meslektaşlarını da dahil ederek bir manipülasyon yaptığını düşünüyoruz. Bu olayda ikinci bir şüpheli de Zaynal Abarakov'un babası oldu biz o kişiyle ilgili de bir suç duyurusunda bulunacağız.

* HTS ve bilirkişi raporları ortaya çıktı ve olay açıklığa kavuşmaya başladı. Bundan sonraki adımda baş şüpheli Zaynal Abarakov'un derhal tutuklanması lazım. Eğer baş şüpheli tutuklanırsa bu olay çorap söküğü gibi arkası gelecektir. Çünkü bu kişi o gün yaşanılan olayla ilgili çok şey biliyor. Bu soruşturmanın artık bir şekilde hızlandırılması gerektiğini düşünüyoruz.

BİLİRKİŞİ RAPORU

Abakarov ile Gülistan Doku arasında yapılan görüşme sonrasında da Abakarov'un Doku'nun arkasında giderek durdurduğunu vurgulayan bilirkişi raporunda şu ifadeler yer aldı:

* Beden hareketlerinin analiziyle Zaynal ve Gülistan'ın birbirlerine karşı görülebilen darp ve itiş kakış yoktur. Ancak Zaynal'ın Gülistan'ın mekandan çıkıp tek başına ayrılırken, arkasından gelip durdurması, Zaynal'ın ihtar-ikaz-izah anlamında uzun süreli bedensel hareketleri okunmaktadır.

* Zaynal bu konuşmanın ardından önce kendisi mekana girmekte, Gülistan ise ağır adımlarla ve üzgün görünüm vererek olay mahallinden ayrılmaktadır.

HARARETLE VURGUSU

Zaynal Abakarov’un Gülistan Doku ile çalıştığı kafede yaptığı görüşme öncesinde Abakarov’un 3 kadınla görüşme yaptığını belirten bilirkişi raporu şöyle devam etti:

* Beden hareketlerinin okunduğu olayın ilk kısmında Zaynal muhtemelen aynı yerde çalışan iki kadının mekana gelişlerinde kadınlardan birisine öperek yakınlaşmış, diğerini de öpmeden her üçü dışarıdayken mekandan bir kadının daha çıkıp yanlarına geldiği görülmektedir.

* Mekanın dışında muhtemelen sigara içmişlerdir. Bu esnalarda Zaynal o kadınlara mekan dışında yüksek el kol hareketleriyle çok hararetle bir şeyi izah etmektedir.

FAZLACA ISRARLI

Zaynal Abakarov’un iki kadınla sigara içtikten sonra kafeye girdikten kısa bir süre sonra Gülistan Doku’nun normal bir yürüyüşle kafeye girdiğini yazan rapor şu şekilde sürdü:

* Bu iki kadınla Zaynal'ın sigara olayından sonra mekana girmelerinin biraz sonrasında dış kapıdan normal yürüyüşle mekandan içeriye Gülistan girmiştir. Gülistan'ın içeride Zaynal ile veya başkaca kişilerle ne konuştuklarına bu iki kadın mekandaki üçüncü bir kadın şahit olmalıdır. Bu iki kadından birisini öptüğü için Zaynal zaten an itibariyle tanınmakta ve bilinmektedir.

* Gülistan içeride kaldığı 5 dakika gibi bir müddet sonunda tek başına kapıdan dışarı çıkıp mekan dış açıklığının yarısına kadar gelmişken arkasında gelen Zaynal, Gülistan'ı durdurmuş ve ihtar-ikaz- veya mahiyeti gene bedensel olarak fazlaca ısrarcı şekilde, bu defa Gülistan'ın üzerine eğilerek bükülerek yaptığı konuşmalara dikkat çekici olup, sokakta karşılaşan bir erkek ve kadının bilinen normal görüntü konuşmaları gibi olmadığı değerlendirilmektedir.

NE OLMUŞTU?

Tunceli’de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku’nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü’nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerasına da yansıyan Doku’nun son görüldüğü bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarına rağmen sonuca ulaşılamadı. Bunun üzerine ekipler, su altı aramalarını 6 Temmuz’da sonlandırırken, yüzeyinde ve kıyıdaki çalışmalar sürdürüldü.

Gülistan’dan gelecek haberi bekleyen Doku ailesi, Ankara’ya gidip İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Bakan Soylu’nun talimatı üzerine yapılan toplantıyla Gülistan’ın son görüldüğü bölgedeki baraj suyunun tahliyesine karar verildi. 22 Temmuz günü baraj gölündeki suyun tahliye edilmesine ilişkin çalışma başlattı.