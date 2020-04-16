Gürer: “Bakan, süt üreticisine güvence versin”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, geçtiğimiz yıl 10 kuruştan 25 kuruşa çıkarılan çiğ süt prim desteğinin, 1 Mayıs 2019'da yeniden 10 kuruşa düşürülmesinin nedeninin açıklanmasını istediğini hatırlattı.

Gürer, “Süt prim desteğinin artırılması, yem girdi mâliyelerinin azaltılması, süt üretiminin sürdürülebilirliği için çalışma yapılması düşünülmekte midir?” şeklindeki sorusunun da yanıtlanmasını istedi.

Gürer'in önergesini yanıtlayan Bakan Pakdemirli, çiğ süt fiyatlarının günlük olarak takip edildiğini, sektörün paydaşları ile sürekli iletişim kurularak mağduriyet yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

PİYASAYA KOŞULLARINA GÖRE AYARLANDI

Çiğ süt üretimine yönelik olarak, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla dönemsel destek primi belirlenmesi uygulamasına geçildiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, “Her dönem için piyasa koşulları, çiğ süt- süt yemi fiyatları ve Bakanlığımızın tarafından çiğ süt destekleme primi belirlenmektedir” dedi.

SÜT FİYATI SABİT YEM FİYATI DEĞİŞKEN

Ömer Fethi Gürer “Çiğ süt fiyatını Ulusal Süt Konseyi belirliyor. 2019 sonunda 2020 sonuna kadar uygulanacak çiğ süt litre fiyatı iki lira 30 kuruş olarak belirlendi. Bu süreçten bu güne sanayi yemine %27 oranında zam geldi. Yonca, arpa, küspe, saman gibi hayvan yemleri bir yılda iki kat fiyatları arttı.1 litre süt ile en az 1,5 kg yem alınması uluslararası normlarda dahi geçerli oran ama bu denge çoktan bozuldu. Hızla artan ve kontrol edilemeyen yem fiyatları besicileri oldukça zora sokmuştur” şeklinde konuştu.

5 KURUŞLUK ZAM

On kuruş olan çiğ süt prim desteği 1 Ocak 2019'da 25 kuruşa çıkarılmış, 1 Mayıs 2019'da da ise yeniden 10 kuruşa çekilmişti. Son olarak Tarım ve Bakanlığı corona virüsüyle mücadele kapsamında çiğ süt prim desteğinin 15 kuruşa çıkarıldığını açıklamıştı.

Bakan'ın bu açıklamasına da tepki gösteren Gürer, “oy uğruna 25 kuruş destek verip seçim sonrası 10 kuruş düşerken AKP iktidarı virüs koşullarında dahi 5 kuruş bir desteği süt üreticisi vermesi, soruna karşı ne kadar duyarsız kalındığının da göstergesidir” diye konuştu.