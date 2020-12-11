Hafta sonu alkol satışı yasak mı?

Sokağa çıkma yasağı boyunca, bakkal, market, manav ve kuruyemişçiler saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olacak. Vatandaşlar, araç kullanmamak kaydıyla (engelli vatandaşlar hariç) işletmelerden alış veriş yapabilecek. Ancak alkol satışı yapılmayacak.

YASAK BOYUNCA ALKOL SATIŞI OLMAYACAK

Alkol satma ruhsatı bulunan tekel bayileri bu akşam saat 21.00'de kapanacak ve 14 Aralık Pazartesi saat sabah 05.00'e kadar kapalı olacak.

Alkol satan büyük marketler ise, müşterilerine yasak boyunca açık olduğu saatler içerisinde alkol satışı yapamayacak.

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