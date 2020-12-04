Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı, bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. 5 ve 6 Aralık tarihlerinden uygulanacak sokağa çıkma yasağı, 7 Aralık Pazartesi saat 05.00 itibariyle sona erecek.

HANGİ İŞLETMELER AÇIK OLACAK?

Hafta sonu sürecek sokağa çıkma yasağı boyunca bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçiler belirli saatler arasında hizmet verebilecek. Vatandaşlar, 10.00 ile 17.00 saatleri arasında, araç kullanmamak kaydıyla mahallerinde bulunan işletmelerden alışveriş yapabilecek.

Ekmek imalatı yapan fırınlar, yasak boyunca açık olabilecek. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlumamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecekler.

Ayrıca lokanta ve restoran tarzı işletmeler sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.