Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Haftanın en anlamlı cuma mesajları: Sevdikleriniz için en güzel ve en yeni Cuma mesajları…

Cuma gününü maneviyat içerisinde geçirmek isteyenler camiye gidemese de en azından tanıdıklarına ve yakınlarına kısa ve anlamlı cuma mesajı göndermek istiyor. Cuma mesajları müminlerin sevdikleri ile arasındaki bağı güçlendirir. İşte en güzel ve en anlamlı Cuma mesajları...

08:46 -
Haberler Gündem
Haftanın en anlamlı cuma mesajları: Sevdikleriniz için en güzel ve en yeni Cuma mesajları…

Cuma günü, Müslümanlar için haftalık toplu ibadet günüdür. Günlerin en hayırlısı Cuma günü geldi. Cuma günü rahmet, bereket ve faziletlerini aktarmak için eş, dost ve akrabalarımıza cuma mesajları göndererek hem onları hatırlıyoruz hem de günün maneviyatını birlikte yaşıyoruz. Cuma mesajları, Müslüman yurttaşlarımızın vazgeçilmez parçalarından biri haline geldi. İşte huzur ve anlam dolu Cuma mesajları…

CUMA MESAJLARI 24 TEMMUZ

* “Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle”

* “Bugün aklımızı ve kalbimizi arındırma günü. Hayvanlara eziyet etmediğimiz, kul hakkı yemediğimiz ve doğayı koruduğumuz bir gün olsun. Hayırlı cumalar.”


* “Her dua bir damla olsaydı bugün denizler dolardı. Cumanız hayırlı olsun”

* “Allah'ım sen kalbimizden geçenleri hakkımızda hayırlı eyle… Hayırlı cumalar”

* “Her derde deva Rabbim, senin için imkansız yoktur. Bu mübarek cuma gününde bizi mucizelerinden mahrum etme”

* “İnsanoğlu, kainatı ve Rabbin yarattıklarını korumayı kendine bir görev bilmeli. Hayırlı cumalar”

* “Dilinizden doğru, gönlünüzden merhamet, aklınızdan adalet eksik olmasın. Hayırlı cumalar”

Cuma cuma mesajları Müslüman
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more