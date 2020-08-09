Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı saha için tarih belli mi?

Halı sahalar geçtiğimiz haftalarda İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen yazıyla işletmeler süresiz olarak yeniden kapatıldı. Peki halı sahalar ne zaman açılacak?

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Halı sahaların faaliyetlerinde uymaları gereken rehber çalışmasının tamamlanmasını müteakip İçişleri Bakanlığı tarafından halı sahaların faaliyetlerine dair İl Hıfzısssıhha Kurullarınca karar alınabilmesine yönelik Valiliklere gerekli bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda yaygın bir şekilde halı saha olarak adlandırılan tesislerin 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla açılacağına dair bazı basın-yayın organlarında çıkan haberler üzerine açıklama yapılması zarureti doğduğu vurgulanarak şöyle denildi:

“Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından halı sahaların açılmasına yönelik rehber hazırlama çalışmaları devam etmekte olup, halı sahaların faaliyetlerinde uymaları gereken rehber çalışmasının tamamlanmasını müteakip Bakanlığımızca halı sahaların faaliyetlerine dair İl Hıfzısssıhha Kurullarınca karar alınabilmesine yönelik Valiliklere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Asılsız haberlerin kaynağı olduğu anlaşılan Halı Saha Futbol Federasyonu, dernek statüsünde bir sivil toplum örgütü olup yetkili resmi bir spor federasyonu değildir. Adı geçen dernek yöneticileri hakkında TCK 262. maddesi (Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi) kapsamında Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur.”