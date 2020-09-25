Halk TV ekranı 5 gün karartılıyor!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Halk TV'ye verdiği 5 günlük ekran karartma cezası tebliğ edildi. Halk TV ekranı 27 Eylül Pazar gününü 28 Eylül Pazartesi gününe bağlayan gece yarısı saat 00.00'da kararacak ve 2 Ekim Cuma gününü 3 Ekim Cumartesi gününe bağlayan gece yarısı saat 00.00'da yeniden yayında olacak.

“SÖZ BİTTİ HUKUK DA…”

Kararı Twitter hesabından duyuran Halk TV, şu mesajı paylaştı:

* O meş'um gün geldi. Halk TV ekranı 5 gün kararıyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun Halk TV'ye verdiği 5 gün yayın durdurma cezasına karşı mahkemeler nezdindeki girişimlerimiz ne yazık ki şu aşamada sonuçsuz kaldı.

* Yargılama sürecini kapsayacak şekilde yürütmeyi durdurma talebimiz kabul edilmedi. Karar tarafımıza tebliğ edildi. Bundan dolayı Halk TV ekranı 27 Eylül Pazar gününü 28 Eylül Pazartesi gününe bağlayan gece 00.00'da kararmış olacak.

* 2 Ekim Cuma gününü 3 Ekim Cumartesi gününe bağlayan gece 00.00'da tekrar yayında olacağız. Ekran karartma kararı RTÜK’ün kuruluş yasası ve yerleşik uygulamalardan dolayı hukuki süreçler tamamlanmadan uygulanıyor. Buna rağmen Anayasa ve yasalara saygı gereği ekranı karartmak zorunda kalıyoruz.

* Şu aşamada esastan bir karar çıkmış değil. Yani dosya esastan karara bağlandığında ilgili mahkemenin RTÜK'ü haksız bulma olasılığı da var. Mahkeme, esastan kararında, RTÜK'ü haksız bulur ve 5 günlük karartma cezasını iptal ederse, telafisi imkansız bir sonuç ortaya çıkacak.

* Dahası, bu dava sürerken, RTÜK'ün aynı maddeden bir kez daha ceza vermesi durumunda Halk TV tamamen kapatılmış olacak. Buradaki hukuk garabetini yasa yapıcıların ve hukukçuların dikkatine sunuyoruz. Meselenin hukuki olmadığını bilmemize rağmen izleyicilerimizi bilgilendirmeyi bir görev saydığımız için tüm bunları anlattık.

* Gelelim meselenin özüne: RTÜK 5 günlük karartma cezasını Ayşenur Arslan’ın 16 Haziran 2020 tarihli Medya Mahallesi programındaki bazı ifadelerine dayandırdı.

* Ayşenur Arslan o programda iktidarın dış politika tercihlerini eleştirmiş, bağlamından kopartılmış seçilmiş bazı cümleler suç unsuru olarak değerlendirilmiş, “Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını rencide etmek ve onları hafife almakla” itham edilmiştir. Ceza da, daha önce de kullandığımız ifadeyle Halk TV açısından ancak mizahın konusu olabilecek bir maddeden verilmişti.

* Ceza kesilen o madde şöyle diyor: “Yayınlar, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı olamaz”… Yani izleyicilerinin yayın çizgisini çok iyi bildiği Halk TV, “ülkenin bölünmez bütünlüğü ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yaptığı” gerekçesiyle cezalandırılıyor.

* Söz bitti. Hukuk da… Siyasetçiler ve haber alma hakkı gaspedilen milyonlar belki de bir adım sonra sesi tamamen kesilmiş, ekranı tamamen karartılmış bir Halk TV’ye hazırlanıyor…

“KONUŞMAYA, YAZMAYA VE SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Halk TV'nin 5 günlük ekran karartma cezasının tebliğ edilmesine Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösteren eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

* Sadece Halk TV ekranı değil Türkiye karartılıyor ve koyu bir karanlığa mahkum edilmek isteniyor.

* İktidar, alternatif ve farklı hiçbir sese tahammül edemiyor. Buna rağmen konuşmaya, yazmaya ve söylemeye devam edeceğiz.

* Hiçbir güç bunu engelleyemeyecek. Halk TV halktır! Halk susmaz.

TELE 1 EKRANI DA KARARTILMIŞTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) temmuz ayındaki toplantısında TELE 1’e oy çokluğuyla 5 gün ekranlarını karartma cezası vermişti. TELE 1'e verilen ceza Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik eleştiriler nedeniyle alınmıştı.

RTÜK'ün mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına yaptığı itiraz üst mahkeme tarafından kabul edilerek TELE 1 ekranlarının 5 gün süreyle yayın durdurmasına karar vermişti. TELE 1 ekranlarında 5 gün boyunca belgesel, müzik dahi yayınlanmamıştı.

3 Eylül Perşembe 00:00'da başlayan yasak, 8 Eylül Salı 00:00'da son buldu. TELE1'e bir kez daha ceza verilmesi halinde RTÜK, kanalın lisansını iptal edecek.