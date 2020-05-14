Halk yardım beklerken CHP’li belediyelere abluka

”AYRI DEVLET DEĞİLİZ”

Burdur Belediyesi’nin üretip ücretsiz dağıttığı 200 bin maske için şikayet üzerine valilik inceleme başlattı.Belediye’ye ”Maskeler nerede ve kimlerle üretiliyor?”, ”İzin alındı mı?” gibi sorular yöneltildi. CHP’li Başkan Ali Orkun Ercengiz, ”Yaptığımız her iş, soruşturma ve araştırmalara konu olur hale geldi. Ayrı devlet değiliz” dedi.

”AMAÇLARI HALKIN CEZALANDIRILMASI”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, nisanda gelirlerinin azaldığını belirterek borçlanma talebinin reddedilmesine isyan etti. ”Belediye meclisindeki muhalefetin (AKP-MHP) amacı Ankaralıya yapılan hizmetin aksaması, halkın cezalandırılmasıdır” diyen Başkan Yavaş, yeni projesini anlattı. Yavaş ”6 milyon tek yürek bayram etsin’ kampanyası başlattık. Bu kampanyayla yardımseverler ihtiyaç sahiplerine yardım edebilecek” dedi.

İMAMOĞLU’NA 27 SORUŞTURMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu seçildiği günden bu yana sürekli engellemeye çalışıyorlar. İmamoğlu hakkında Beylikdüzü dönemine ilişkin 27 soruşturma başlatıldı. Müfettişlerden biri AKP milletvekili adayı Arif Yıldırım. CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, salgınla mücadele eden belediyelere destek yerine engel çıkarıldığını belirterek ”Kaynak sağlanmazsa belediyeler kapısına kilit vurur” dedi.

HALKA HASTANE YAPTI, SUÇ MU?

CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi, coronaya yakalanan vatandaşların tedavisi için tüm imkanlarını seferber edip TÜYAP Fuar alanına sahra hastanesini kurdu. Salgında ihtiyaç olduğunda hastalar burada tedavi edilecekti. Ancak İl Sağlık Müdürlüğü izin vermedi. ”Ruhsat başvurunuz yok” denilerek rapor tutuldu.

EKMEKLER HALKA BEDAVAYA DAĞITILMIŞTI

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde üretilen ekmekler, sokağa çıkma yasağında vatandaşların evlerine götürülerek bedava dağıtılmaya çalışıldı ama valilik engeli ile karşılaşıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ”Bu şu demektir: Ekmek dağıtılacaksa biz dağıtırız. Siz karışmayın” paylaşımı yaptı.

ATATÜRK POSTERİNİ SÖKTÜLER

Kocaeli’nin CHP’li İzmit Belediyesi, geçen ay 23 Nisan hazırlığı için merkezdeki bir kavşağa Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri astı. Ancak AKP’li Büyükşehir ekipleri anında müdahale edip hem bayrakları hem Atatürk posterlerini indirdi. Tepki gösteren İzmit Beledisyesi ”Bu yaptıkları ilk engelleme değil, kınıyoruz” dedi.