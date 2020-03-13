Halkın Bakkalı’nın ilk şubesi İzmir’de açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, halkın daha güvenilir, ucuz ve sağlıklı gıdaya erişebilmesi için gıda kooperatiflerinin ürettiği ürünleri yurttaşlarla buluşturacak Halkın Bakkalı'nın ilk şubesi İzmir Kemeraltı'nda açtı.

Başkan Soyer, açılış törenine eşi Neptün Soyer'le birlik katıldı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Seferihisar Belediye Başkanı Yardımcısı Yelda Celiloğlu, İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer ve çok sayıda İzmirli katıldı.

“HEDEFİMİZ ÜRETİCİYİ ARACISIZ TÜKETİCİYLE BULUŞTURMAK”

Halkın Bakkalı'nın açılış Başkan Tunç Soyer, üreticiyi desteklemek ve doğrudan tüketiciyle buluşturmak amacıyla Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde ilk kez üretici pazarını açtıklarını hatırlattı.

Başkan Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Kadifekale ve Kültürpark üretici pazarlarını açtık. Şimdi bugün yeni bir şey yapıyoruz. Halkın Bakkalı'nı açıyoruz. Amacımız üreticimizi toprağın bereketiyle buluşurken aracı olmak, tüketiciyi sağlıkla buluştururken aracı olmak” diye konuştu.

“BAŞKA BİR TARIM MÜMKÜN”

Hükümet politikalarının ithalatçıları koruduğunu ve birçok ürünün ithal edildiğini vurgulayan Soyer, şöyle konuştu;

*Üreticiyi toprağıyla barıştırmak, üretmesini sağlamak mecburiyetindeyiz. İzmir'de Halkın Bakkallarını açtıkça üretici daha fazla üretecek, tüketici de daha sağlıklı ürünlerle buluşacak.

*Artık emperyalizm öyle topla, tüfekle gelmiyor; tohumla geliyor, topraklarımızı fethediyor. Onun için üretici pazarlarını açmaya onun için Halkın Bakkallarını açmaya devam edeceğiz.

*Sadece İzmir'de değil 11 Büyükşehir Belediyemizle yani Türkiye'nin nüfusundan yarısından fazlasını temsil eden belediyelerimizle birlikte bu uygulamayı sürdüreceğiz.

*Başka bir tarım, başka bir Türkiye mümkün! Bunu bütün dünyaya zevkle, keyifle, aşkla göstermeye devam edeceğiz. Yepyeni bir Türkiye bizi bekliyor.

“SİFTAHI BENDEN BEREKETİ ALLAH'TAN”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuşmasının ardından törene katılanlarla birlikte Halkın Bakkalı'nın açılışını yaptı. Halkın Bakkalı'nın ilk müşterisi olan Başkan Soyer, eşi Neptün Soyer ile birlikte “Siftahı benden bereketi Allah'tan” diyerek evinin gıda alışverişini yaptı.

İZMİRLİLER BEĞENDİ

Halkın Bakkalı'nın açılış töreninin ardından Tunç Soyer ile birlikte alışverişe başlayan vatandaşlardan Erhan Yaşar, Halkın Bakkalı'nın sayılarının çoğaltılmasını beklediklerini ifade ederek, “Bulgur, pirinç, zeytinyağı gibi doğal ürünler aldım. Ürünler çiftçiden buraya geliyor. Güvenerek tüketeceğim. Yerli malı. Üreticiye de destek olmuş oluyoruz” diye konuştu.

Alış veriş yapan Sibel Zeybek de “Ben her zaman zaten kooperatif ürünlerini tercih ediyordum. Güvendiğim markaları Halkın Bakkalı'nda bulduğum için çok mutluyum” diyerek uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

HALKIN BAKKALI'NDA NELER VAR?

Türkiye'nin dört bir yanından 30 kooperatiften 300 çeşit ürünün yer aldığı Halkın Bakkalı'nda taze, kurutulmuş sebze ve meyve, et, bakliyat, zeytin, zeytinyağı, salça, süt ürünleri, reçel, çay, şifalı otlar ve yağlar bulunuyor. Halkın Bakkalı'nın üst katında ise yurttaşlara kahvaltı ve sıcak süt satışı bulunuyor.