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Hamza Yerlikaya, Berat Albayrak’a destek mesajını sildi

Berat Albayrak'ın istifasını ilk duyurduğu anlarda 'Yerli ve millidir', 'Berat Albayrak yalnız değildir', 'Berat Albayrak'ın yanındayız' mesajları paylaşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, bu paylaşımlarını hesabından sildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:26, 13/11/2020
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Hamza Yerlikaya, Berat Albayrak’a destek mesajını sildi

Berat Albayrak’ın ilk olarak Instagram üstünden duyurduğu istifasının ardından birçok AKP’li isim, Albayrak için destek mesajları atmıştı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi Hamza Yerlikaya da o isimler arasındaydı. Yerlikaya, ‘Hem yerli ve millidir’ ifadelerine yer verdiği paylaşımında, ‘Berat Albayrak Yalnız Değildir’, ‘Berat Albayrak Yanındayız’ etiketlerini kullanmıştı.

Albayrak’ın sosyal medyadaki duyurusundan saatler sonra resmen açıklanan istifanın ardından, Hamza Yerlikaya’nın bu paylaşımını sildiği ortaya çıktı. Yerlikaya “Görev süresi boyunca yaptığı hizmetler ile ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlayan Sayın Berat Albayrak’a teşekkür ediyor, bayrağı devralan Lütfi Elvan Bakanımıza yeni görevinde Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerine yer verdiği paylaşımına ise dokunmadı.

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