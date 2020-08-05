Hangi illerde maske takma zorunlu hale geldi? İşte maske takmanın zorunlu olduğu iller listesi…

Adana ve Hatay'da yapılan son İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısıyla birlikte, il genelinde maske takmak zorunlu hale geldi.

Adana Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde;

Alınan tedbirlerin salgının yayılma hızını düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca ilimizde aşağıdaki ek tedbir alınmıştır.

Bu kapsamda; 30.07.2020 tarih saat 24.00'den itibaren vatandaşların tüm ilimiz sınırları içerisinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine karar verilmiştir.

İşte maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller;

Adana, Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Hatay, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis, Çanakkale, Bingöl, Çankırı, Ağrı, Niğde ve Kilis’te maske takma zorunluluğu getirildi.

MASKE TAKMAMA CEZASI KAÇ PARA?

Geçtiğimiz gün İstanbul'da Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında yapılan toplantı ile birlikte maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara 900 TL para cezası kesileceği karara bağlandı.

Maskesiz sokağa çıkma cezası ilçelerde bulunan kaymakamlıkların kararını bırakılmış durumda. İçişleri Bakanlığı'nın para cezası ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

“Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”