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Hatay’daki yangın yön değiştirerek tekrar alevlendi!

Hatay'da dün öğleye doğru başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yön değiştirerek tekrar alevlendi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Can ÇAPAR / Hatay
17:45 -
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FOTO: SÖZCÜ

Samandağ ilçesine bağlı Batıayaz Mahallesi’ndeki ormanlık alanda dün saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’nün müdahale ettiği yangını söndürmek için çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri de destek verdi.

RÜZGARIN ETKİSİYLE YÖN DEĞİŞTİRDİ 

Dün gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın, bugün sabah havadan müdahalenin etkisiyle kısmen söndürüldü.

Ancak alevler rüzgarın etkisiyle yön değiştirerek Yaylacık mevkisindeki ormanlık alana sıçradı.

Yaylacık ve Yeniköy mevkisinde seyreden yangına uçak, helikopter, arazöz ve çok sayıda itfaiye personeliyle müdahale ediliyor.

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Son güncelleme: 17:50 06.09.2020
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