Hatay’daki yangın yön değiştirerek tekrar alevlendi!

Samandağ ilçesine bağlı Batıayaz Mahallesi’ndeki ormanlık alanda dün saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’nün müdahale ettiği yangını söndürmek için çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri de destek verdi.

RÜZGARIN ETKİSİYLE YÖN DEĞİŞTİRDİ

Dün gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın, bugün sabah havadan müdahalenin etkisiyle kısmen söndürüldü.

Ancak alevler rüzgarın etkisiyle yön değiştirerek Yaylacık mevkisindeki ormanlık alana sıçradı.

Yaylacık ve Yeniköy mevkisinde seyreden yangına uçak, helikopter, arazöz ve çok sayıda itfaiye personeliyle müdahale ediliyor.