CHP’li başkanın silahlı eğlencesine tepki

Gaziantep Valisi Davut Gül’ün sosyal medya hesabından havaya ateş açan magandalara 44 bin 245 TL ceza kesildiğini açıklamasının ardından, CHP Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat tarafından düzenlendiği ileri sürülen silahlı eğlencenin görüntüleri sosyal medyaya düştü.

Tepkilere neden olan kimliği belirlenemeyen bir kişinin tabancası ile havaya ateş açtığı anlar yer aldı.

Vali Gül’ün “Silahla eğlence olmaz” ifadesiyle yaptığı açıklamanın hemen ardından paylaşılan görüntülerde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmayan eğlencede, davul, zurna eşliğinde masada oturanlardan birinin havaya ateş açtığı anlar yer aldı.

İLÇE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Görüntülerle ilgili yazılı açıklama yapan CHP’li Mehmet Polat, “Biz 6-7 arkadaş ilçeye 10 kilometre uzakta bir fıstık bahçesinde yemek yedik, müzik dinledik. Bunu yaparken kimseyi rahatsız etmedik. Hijyen kurallarına uyduk. Eğlenirken arkadaşımızın birisi havaya ateş açtı” ifadelerini kullandı.