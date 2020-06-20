Hayat müşterek yükü paylaşalım

Adana Seyhan'ın CHP'li Belediye Başkanı Akif Akay ve kendisi gibi kimya yüksek mühendisi olan eşi Nesrin Akay, evinin kapılarını Sözcü HaftaSonu'na açtı. Akif Akay, üniversite sıralarında başlayan bir sevdanın izlerini, şöyle anlattı: “1968 yılında, İstanbul Üniversitesi Kimya Yüksek Mühendisliği Bölümü'ne girmiştim. Nesrin de tıp fakültesinden ayrılıp bizim sınıfa geldi. Bir gün sınıfa güzel bir kız girdi, ilk kez görünce dikkatimi çekti. Sonra arkadaş olduk ve okul bitince evlendik. Asistan sınavına katılmak için balayında kimya çalıştık. Sonra Adana'da kendi laboratuvarımızı açtık.”

BEN BOŞ DURAMAM

“Ben boş duramam. Hem oyalanmak hem de eşime yardımcı olmak için evde kendi ütümü yaparım. Bulaşık yıkarım, yer silerim. Kadınların yükleri ağır, hayat müşterek. Hayatı paylaştığımız insanların yüklerini almalıyız. Meyve sirkeleri, likörleri, reçeller ve her türlü sebzenin turşusunu yaparım.

ÜRETİM HER ŞEYDİR

“Benim için üretim her şeydir. Seyhan Belediye Başkanlığı'ndaki en başta gelen politikam da Seyhan'da üretimi arttırmak… Gelecek dönemde de kooperatiflere ağırlık vereceğiz. Salmanbeyli Kadın Kooperatifi, Hanedan Kültür Merkezi ve Şakirpaşa Toplum Merkezi gibi Zeydan Başkan'ın başlattığı projeleri tamamlayacağız.”

EVDE SİYASET KONUŞMAK YASAK

Akif Akay'ın eşi Nesrin Akay da aslında siyasete yabancı değil. Dört yıl CHP'de Adana İl Kadın Kolları Başkanlığı yapmış Nesrin hanım, Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin Şube Başkanlığını da yürütmüş. Buna rağmen Akay çifti, evde mümkün olduğunca siyaset konuşmuyor. En çok da Eskişehir'deki torunlarını özlüyor.

REKLAM DEĞİL GERÇEK HİZMET

“Düşünerek, ölçerek, tartarak konuşmayı düstur edindiğini belirten Akif Akay, belediye hizmetlerinde de popülist yaklaşımlar yerine uzun vadede faydalı olabilecek işler yapmayı tercih ettiğini, hep ‘büyük resme' bakmaya özen gösterdiğini belirtiyor: “Belediyede de öngördüğüm şey, sadece o ana ait çözüm olmamalı. Şimdi ben istesem kendi reklamımı çok iyi yaparım. Bunu sosyal medyada görüyoruz. Ancak benim meselem, reklam değil. Meselem üreten, üretimin birbirini tetiklediği bir sistemin işlemesi. Seyhan'ın sorunları çok fazla. İnsanların yoğun olarak iş ve aş talepleri var. Daha fazla üretimle işe ve aşa kavuşturacağımız insan sayısını arttırabiliriz. Bu yüzden belediyede bir devamlılık sistemi kurmalıyız. Adana'nın yüksek potansiyelini kullanamıyoruz. Bunu kullanabilmek için sistem olmalı.”