Hayvana eziyet görüntüleri isyan ettirdi!

Kurban Bayramı’nda hayvanlara usulsüz kesim ve işkence görüntüleri isyan ettirdi. Sivas ve Kayseri’de traktöre tek bacağından zincirle asılarak hayvan taşıma uygulaması görüntülere yansıdı. Görüntüleri paylaşanlar bu yöntemin yaygınlığından şikayet ediyor.

SİVAS VALİSİ: CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medyada yer alan Sivas Beypınar köyünde büyükbaş hayvanın traktöre asılı halde taşındığı görüntülerle ilgili bir açıklama yaptı.

Görüntülerin kabul edilemez olduğunu belirten Ayhan, görüntünün failinin tespit edildiğini, gerekli cezai işlemlerin uygulandığını duyurdu.

“HİÇBİR AKIL VE VİCDAN SİNDİREMEZ”

Ayhan, “Hiçbir aklın ve vicdanın sindiremeyeceği bu görüntülerin yaşanmaması için hassasiyetle konuyu bizlere ulaştıran vatandaşımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

KESİLEN HAYVAN CAN CEKİŞTİ

Sözcü Whatsapp Hattı’na ulaştırılan görüntüler ise Kayseri’nin Hisarcık Mahallesi’nden. Yine traktöre tek ayağından zincirle asılan büyükbaş hayvan havada sallandırılarak kurban kesim alanına getiriliyor.

Uzunca süre hayvan bu şekilde bekletiliyor. Kesim işlemi yapıldıktan sonra hayvan havada sallanarak can cekişiyor.

ÇOK YAYGIN BİR UYGULAMA

Görüntüleri paylaşan bölge sakini, bu uygulamanın çok yaygın olduğunu, hayvana eziyetten rahatasız olduğunu ifade etti. Bölge halkının ısrarına rağmen kurban kesenler uygulamadan vazgeçmiyor.

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