Herkes böyle hesap versin

Göreve geldiği günden bu yana ihaleleri canlı yayınlayan, belediye meclis toplantılarını ve kararlarını belediyenin internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye'de bir ilke imza atarak, köprülü kavşaklara uygulamaların maliyetlerini pankart olarak astı.

Ankaralıları şaşırtan ve “Hesap veriyoruz” cümlesiyle başlayan pankartlarda, yapılan köprülü kavşaklar ile alt geçitlerin maliyetleri yer aldı. Konutkent, Yaşamkent köprülü kavşakları ile Başkent Üniversitesi alt geçidinde yer alan pankartta bu üç çalışmanın 45 milyon lira maliyetle tamamlandığı vurgulandı.

Türk Kızılayı Caddesi'nde geçtiğimiz hafta hizmete sunulan iki köprülü kavşağa ise “Türk Kızılayı Caddesi'ne yapılan 2 adet köprülü kavşak 26 milyon lira maliyetle tamamlanmıştır” pankartı asıldı. Belediye yetkililerinden, şeffaf yönetim anlayışı ile yapılan bu uygulamanın sürdürüleceği öğrenildi. Belediye yetkililerinden, şeffaf yönetim anlayışı ile yapılan bu uygulamanın sürdürüleceği öğrenildi.

Başkan Yavaş, önceki gün de Ankaralılar'a 1.5 yıllık icraatını açıklamıştı. 1.5 yılda 1.4 milyar lira tasarruf edildiğini duyuran Yavaş, “Bunun 1.1 milyarı ile geçmiş dönem borçları ödendi” demişti.