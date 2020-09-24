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Herkes böyle hesap versin

Milletin parasını harcayanlara örnek olacak şeffaflık dönemini Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş başlattı. Yavaş, ilk etapta tamamlanan 5 projenin hesabını verdi. Etimesgut'taki Türk Kızılayı Caddesi'nde hizmete alınan 2 köprülü kavşağın 26 milyon liraya mal olduğunu açıkladı. Çankaya’daki Yaşamkent ve Konutkent Köprülü Kavşakları ile Başkent Üniversitesi Alt Geçidi için de 45 milyon lira harcandığını pankartla duyurdu...

Deniz AYHAN
06:40 -
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Herkes böyle hesap versin

Göreve geldiği günden bu yana ihaleleri canlı yayınlayan, belediye meclis toplantılarını ve kararlarını belediyenin internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye'de bir ilke imza atarak, köprülü kavşaklara uygulamaların maliyetlerini pankart olarak astı.

“Hesap veriyoruz” başlıklı pankartlar Ankaralıları şaşırttı.

Ankaralıları şaşırtan ve “Hesap veriyoruz” cümlesiyle başlayan pankartlarda, yapılan köprülü kavşaklar ile alt geçitlerin maliyetleri yer aldı. Konutkent, Yaşamkent köprülü kavşakları ile Başkent Üniversitesi alt geçidinde yer alan pankartta bu üç çalışmanın 45 milyon lira maliyetle tamamlandığı vurgulandı.

Türk Kızılayı Caddesi'nde geçtiğimiz hafta hizmete sunulan iki köprülü kavşağa ise “Türk Kızılayı Caddesi'ne yapılan 2 adet köprülü kavşak 26 milyon lira maliyetle tamamlanmıştır” pankartı asıldı. Belediye yetkililerinden, şeffaf yönetim anlayışı ile yapılan bu uygulamanın sürdürüleceği öğrenildi. Belediye yetkililerinden, şeffaf yönetim anlayışı ile yapılan bu uygulamanın sürdürüleceği öğrenildi.

Belediye, “Hesap veriyoruz” sloganıyla, kavşağın maliyetini duyurdu.

Başkan Yavaş, önceki gün de Ankaralılar'a 1.5 yıllık icraatını açıklamıştı. 1.5 yılda 1.4 milyar lira tasarruf edildiğini duyuran Yavaş, “Bunun 1.1 milyarı ile geçmiş dönem borçları ödendi” demişti.

Ankara Başkent Üniversitesi Çankaya canlı internet Meclis sosyal medya Türkiye
Son güncelleme: 06:39 24.09.2020
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