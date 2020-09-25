‘HES’ artık!

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Giresun'da Ağustos ayında yaşanan sel felaketi ve sonrasında yaşananları SÖZCÜ'ye anlattı. Selin vurduğu milletvekillerinden olan Tığlı'nın danışmanının eşi de selde kayboldu. Tığlı, bölgedeki Hidroelektrik Santralleri'nin felaketi göz göre getirdiğini söyledi.

HEP AYNI BAHANELER

Tığlı, “Yalnızca Giresun'da 40 HES işletme aşamasında, altısı inşaat, yirmisi de proje aşamasında. Espiye'den Karadeniz'e dökülen Gelevera Deresi üzerine yapılan ve projelendirilen HES'leri, bu vadinin maden arama faaliyetleriyle nasıl talan edildiğini, defalarca gündeme getirdik. Her afetten sonra ‘Son elli yılın, son yüz yılın en fazla yağışı' diyerek üzerini kapatmayalım. Durumu kaderci bir yaklaşımla asla örtbas etmeyelim. Bu afet yarın aynı yerlerde ya da başka vadilerde başka dere yatakları üzerinde maalesef yeniden yaşanacak. İnsanlarımız artık yaşamlarını kaybetmesin” dedi.

ZARAR GÖRÜYORUZ

Tığlı sözlerine şöyle devam etti: “DSİ'nin Doğu Karadeniz'in yeni yağış rejimine uygun dere ıslahı çalışması yürütmesi, buna göre duvar, bent, köprü, menfez yapması gerekir. Sonra fatura afete uğramış vatandaşa ya da bir sonraki afetten zarar görecek vatandaşa çıkarılıyor. Bunun hesabını karar merci noktasında olan kim varsa vermesi gerekmez mi?”

“Hayatı normale kavuşturalım” diyenlere de CHP'li Milletvekili Tığlı şu yanıtı verdi: “Maalesef yapılan birtakım çalışmaların kalıcı hale geleceğini görüyorum. Sen önce derenin akışına yatağına saygı duymayı öğreneceksin. Dere akar yatağını bulur.”

GİRESUN, HER YERDE KAYBOLAN İKİ ÇOCUK BABASI UMUT’U ARIYOR

Giresun'daki sel felaketinde 4 kişi hâlâ kayıp. Onlardan biri de CHP'li vekil Necati Tığlı'nın danışmanı Serap Cantürk'ün eşi Umut Cantürk. Tığlı gözyaşları içerisinde şöyle anlatıyor: “41 yaşındaki Umut da kaybolup henüz bulunamayanlar arasında. Onun kaybolduğu Espiye-Yağlıdere karayolunda aracı bulundu, çıkarıldı, fakat içinde değildi. 9 ve 18 yaşlarında iki oğlu var. Büyük oğlu üniversiteyi kazandı. Küçüğü pedagojik destek aldı. Sayın Cumhurbaşkanı diğer kayıp yakınlarını aradı sanırım ama Serap için buna gerek görmedi. 90 yaşındaki bir teyzemiz de 65 yaşında işitme ve konuşma engelli oğlunu selde kaybetti. Geceyi oğlunun cenazesinin başında bekleyerek geçirdi.”