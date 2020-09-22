HES’lerin cazibesi ortadan kalkıyor

Giresun'daki sel felaketi sonrası, nehir ve dere yataklarına yapılan hidroelektrik santralleri (HES) yeniden gündeme geldi. Türkiye'deki su kaynaklarının kontrolü ve yönetiminde sorun olduğunu söyleyen Yenilenebilir Enerji Birliği (EUROSOLAR Türkiye) Başkanı Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, suyun artık elektrik için değil, içme ve tarımsal sulama için kullanılması gerektiğini belirtti. Güneş ve rüzgardan elde edilen elektriğin ucuz, temiz ve güvenilir olduğunu anlatan Uyar, bu nedenle HES'lerin cazibesinin yatırımcı açısından ortadan kalktığını kaydetti.

‘DOĞA AFFETMEZ'

Uyar, “Güneşin enerjisi ile denizlerden ve göllerden buharlaşıp bulutlarla yağmur halinde dünyanın tüm nehirlerinde ücretsiz emre amade olan suyun içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılması ve su akışlarının kontrolü ve yönetimi için her türlü önlemin alınması gerekir.

Aksi takdirde doğa kendisine uyumlu olarak insan faaliyetlerini yürütmeyen ülkelerin, kentlerin ve evlerin gözünün yaşına bakmaz” dedi. Türkiye enerji sektörünün tüm paydaşları ile birlikte güneş ve rüzgar yatırımları için hazır olduğunu ifade eden Uyar, bu konuda en önemli engelin yıllar önce yapılmış olan 500 milyar dolarlık doğalgaz alım anlaşmaları olduğunu söyledi. Uyar, şöyle konuştu:

ALTYAPI YATIRIMI ŞART

Satın alınmayan doğalgazın parasının ödenme zorunluluğu, karar vericilerin yenilenebilir enerji bebeğinin büyümesine izin vermesini engelliyor. Hatta enerjinin verimli kullanımı ve tasarrufunu da engelliyor. Yıllar önce karar vericiler “Herkes yenilenebilir enerji kullanırsa doğalgazın parasını kim ödeyecek” görüşündeydi.

Diğer konu ise yenilenebilir enerji yatırımlarının sağlıklı olarak geliştirilmesi için gerekli altyapının (akıllı şebekeler, depolama vb.) kentlerimizde oluşturulması ve her kent için bir yenilenebilir enerjiye geçiş yol haritasının oluşturulması gerekmektedir.”

3 MİSLİ FAZLA FOSİL YAKIT İTHAL EDİYORUZ

Uyum sağlanması gereken AB standartları uygulanmadığı için Türkiye'nin toplam ihtiyacının en az 3 misli fazla fosil yakıt ithal ettiğini söyleyen Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, bu konuda acilen adım atılması gerektiğini belirtti.

“3 misli fazla fosil yakıt kullanımı ekonomik yıkım ile ülkemizin sosyal güvenlik fonlarını da önemli ölçüde etkilemekte” diyen Uyar, enerji tasarrufu için en hızlı hareketin binalar özelinde başlatılması gerekliliğine inanan, dünyadan ve Türkiye'den fikir önderlerinin, 23-27 Eylül 2020 tarihleri arasında 5 gün boyunca dijital ortamda gerçekleşecek “ZeroBuild Forum”da “Sıfır Enerji Binalar” konusunu tüm başlıkları ile ele alacaklarını kaydetti.