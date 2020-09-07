Heybeliada Sanatoryumu karantina merkezi olsun!

Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile kurulan İstanbul Heybeliada'daki Türkiye'nin ilk pandemi hastanesi ve 200 dönümlük arazisinin “İslami Eğitim Merkezi” kurmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildiği ortaya çıktı. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili imza kampanyası başlattı.

AMACA UYGUN KORUNMALI

Change.org isimli sitede, “Heybeliada Sanatoryumu, Türkiye Cumhuriyeti ile neredeyse yaşıt, ülkemize sağlık alanında çok hizmet etmiş bir kurumdur. Arşivleri, binası ve geçmişi, orada yapılan araştırmaları ve yatan hastaları ile çok özgün bir tıp tarihine sahip olan bu yapı, Tüberküloz Müzesi, Karantina Hastanesi ve Merkezi olmalıdır.

Dünyada buna benzer tarihi yapılar amaçları dışında değil, geçmişlerine uygun olarak korunurlar. Dolayısıyla Heybeliada Sanatoryumu'nun birçok hastaya şifa olmasının yanı sıra çok önemli sağlık çalışmalarını milletimize kazandırdığını unutmamak ve bunu gelecek nesillere anımsatmak için hem Müze hem de Karantina Merkezi olmasının yolunu açmak gerekir” görüşü paylaşıldı. Kampanyada 30 bine yakın imza toplandı.

‘TALAN DÜZENİ BİTECEK'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, “Heybeliada Sanatoryumu'nun Diyanet Vakfı'na devredilmesini Meclis gündemine taşımıştım, cevap bile vermediler. Coronadan vefat edenlerin günahları iktidarın boyunlarına olsun” diye konuştu.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ise “Ulu Önder Atatürk'ün emriyle Heybeliada'da kurulan ülkemizin ilk pandemi hastanesi ve 200 dönümlük arazisi, Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmiş. Fabrikaları kapatıp memleketin neyi varsa satanlar, okul ve hastane yerine işlerine geleni yapıyorlar. Halk iktidarında talan düzeni bitecek” açıklamasında bulundu.