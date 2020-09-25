Hijyen belgesi nedir, nereden alınır?

Hijyen belgesi özellikle gıda sektörü açısından önem taşıyor. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurumlar tarafından verilen eğitimler sonrasında hijyen belgesi alınabiliyor.

HİJYEN BELGESİ ZORUNLU OLAN SEKTÖRLER

-Su üretimi yapan yerler

-Doğal su ve mineral üretimi yapan yerler

-Gıda üreten işyerleri

-Perakende gıda satışı yapan yerler

-Gıda taşımacılığı veya servisi yapan yerler

-Pansiyonlar

-Oteller

-Moteller

-Misafirhaneler

-Yurtlar

-Öğrenci Yurtları

-Konaklama yerleri

-Temizlik hizmetleri veren yerler

-İnsan teniyle direkt temasta bulunan hizmet veren kurumlar

-Kuaför

-Mutfaklar

-Berber

-Hamam

-Havuz

-Sauna

HİJYEN EĞİTİMİ NASIL VERİLİYOR?

Hijyen kursu minimum 8 saat olması gerekiyor. Hijyen belgesi için özel bir başvuru belgesi gerekmiyor, başvurular kimlikle yapılabiliyor.