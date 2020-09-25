Hijyen belgesi nedir, nereden alınır?

Hijyen belgesi özellikle gıda sektörü açısından önem taşıyor. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurumlar tarafından verilen eğitimler sonrasında hijyen belgesi alınabiliyor.
HİJYEN BELGESİ ZORUNLU OLAN SEKTÖRLER
-Su üretimi yapan yerler
-Doğal su ve mineral üretimi yapan yerler
-Gıda üreten işyerleri
-Perakende gıda satışı yapan yerler
-Gıda taşımacılığı veya servisi yapan yerler
-Pansiyonlar
-Oteller
-Moteller
-Misafirhaneler
-Yurtlar
-Öğrenci Yurtları
-Konaklama yerleri
-Temizlik hizmetleri veren yerler
-İnsan teniyle direkt temasta bulunan hizmet veren kurumlar
-Kuaför
-Mutfaklar
-Berber
-Hamam
-Havuz
-Sauna
HİJYEN EĞİTİMİ NASIL VERİLİYOR?
Hijyen kursu minimum 8 saat olması gerekiyor. Hijyen belgesi için özel bir başvuru belgesi gerekmiyor, başvurular kimlikle yapılabiliyor.