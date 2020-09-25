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Hijyen belgesi nedir, nereden alınır?

Hijyen sertifikası, ilgili bakanlık tarafından yayınlanan hijyen eğitimi yönetmeliğine göre zorunludur. Hijyen belgesi, insanların sağlığına zarar verecek ortamlarda alınan tedbirleri uygulamalı olarak gösteren eğitim sonrasında başvuru yapanlara veriliyor.

12:26 -
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Hijyen belgesi nedir, nereden alınır?

Hijyen belgesi özellikle gıda sektörü açısından önem taşıyor. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurumlar tarafından verilen eğitimler sonrasında hijyen belgesi alınabiliyor.

HİJYEN BELGESİ ZORUNLU OLAN SEKTÖRLER

-Su üretimi yapan yerler
-Doğal su ve mineral üretimi yapan yerler
-Gıda üreten işyerleri
-Perakende gıda satışı yapan yerler
-Gıda taşımacılığı veya servisi yapan yerler
-Pansiyonlar
-Oteller
-Moteller
-Misafirhaneler
-Yurtlar
-Öğrenci Yurtları
-Konaklama yerleri
-Temizlik hizmetleri veren yerler
-İnsan teniyle direkt temasta bulunan hizmet veren kurumlar
-Kuaför
-Mutfaklar
-Berber
-Hamam
-Havuz
-Sauna

HİJYEN EĞİTİMİ NASIL VERİLİYOR?

Hijyen kursu minimum 8 saat olması gerekiyor. Hijyen belgesi için özel bir başvuru belgesi gerekmiyor, başvurular kimlikle yapılabiliyor.

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