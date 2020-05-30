Hrant Dink Vakıfı’na ölüm tehdidi Emniyet’i harekete geçirdi

Sosyal medya hesaplarından ölüm tehdidi aldıklarını açıklayan Hrant Dink Vakfı, İstanbul Valiliği ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü‘ne konuyla ilgili bildirimde bulunduklarını duyurmuştu.

HRANT DİNK'İN EŞİ DE TEHDİT EDİLDİ

“Bir gece ansızın gelebiliriz” ifadelerini içeren, Hrant Dink'in eşi Rakel Dink ve vakıf avukatının ölümle tehdit edildiği, vakıf yöneticilerinin ülkeyi terk etmesi istenen e-posta İstanbul Emniyeti'ni harekete geçirdi.

KORUMA ÖNLEMİ ALINDI

Siber Şube Müdürlüğü ekipleri, maili atan adresi tespit etmek için çalışma başlattı. Güvenlik Şube birimleri ise vakıf ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Vakıf yöneticilerinin yakın koruma talebi olmadığı öğrenilirken, 24 saat telefonla irtibat kurabilecekleri çağrılı koruma protokolü uygulandığı belirtildi.

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