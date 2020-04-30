Hülya Erdem: Ceyhan’ı evim gibi pırıl pırıl yapacağım

Adana’nın Ceyhan ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Kadir Aydar‘ın görevden alınmasının ardından meclis üyeleri arasında yapılan seçimle koltuğa oturan Hülya Erdem, görevine hızlı başladı.

İYİ Parti ve CHP’li üyelerin oylarıyla Belediye Başkanı seçilen Erdem, “Ceyhan’a kadın eli değiyor. Bu önemli ve güzel ilçemizi evim gibi pırıl pırıl yapacağım” dedi.

DÜNYANIN GÖZÜ CEYHAN’IN ÜZERİNDE

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, ilçenin Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Botaş petrol hatları, rafineri tesisleri, enerji ihtisas bölgesi, termik santraller, limanlar gibi önemli unsurları barındıran çok önemli bir yer olduğunun altını çizdi.

Erdem, “Bu önemi nedeniyle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gözü Ceyhan'ın üzerinde. Ceyhan, uluslararası öneme sahip bir ilçe. Böyle bir ilçeyi geleceğe taşımak için hizmet kalitesini artırmak zorundayız” dedi.

Eskiden kaynaklı hüküm cezasının olması gerekçesiyle görevden alınan selefi Kadir Aydar'ın genç ve çalışkan bir başkan olduğunu, çok önemli hizmet atakları başlattığını vurgulayan Hülya Erdem, şunları söyledi:

BENİ GÖRÜNCE ŞAŞIRIYORLARDI AMA ALIŞTILAR

* Onun başlattığı hamlelerden yola çıkarak Ceyhan'ı büyük hizmetlerle tanıştıracağız. Ben özellikle Ceyhan'a kadın eli değecek biçimde temizlik hizmetlerine de önem gösteriyorum. Çünkü bir belde öncelikle temiz olmalı. Bu nedenle her gün sabah erkenden kalkarak temizlik ve yol yapım, bakım ekiplerinin başına geçip çalışmalarını inceliyorum. İlk başlarda sabahın erken saatlerinde beni görünce şaşırıyorlardı ancak şimdi alıştılar.

CEYHANLI KADINLAR YANIMDA DURUYOR

* Kadın olmanın avantajına sahibim. Ceyhanlı kadınlar benim yanımda duruyorlar. Ben de sürekli onlarla iç içe olarak sorunlarını dinliyor ve çözüm üretiyorum. Ceyhan'ı kadınlarla birlikte pırıl pırıl bir ilçe yapacağız. Elbette hizmet yaparken hiçbir ayrımcılık yapmayacağız ve parti farkı gözetmeksizin bütün mahallelere eşit hizmet götüreceğiz.