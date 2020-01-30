İBB Başkanı İmamoğlu o kararları mahkemeye taşıdı!

İBB Meclisi’nin 2019 yılı ekim ve kasım ayı oturumları sırasında AKP grubunun önergesi ile tartışmalı 3 ayrı karar alınmıştı.

2 ayrı meclis kararı ile bir zamanlar Dubai Şeyhi’nin gökdelen dikmek istediği 83 dönümlük Levent İETT garajı arazisinin de bulunduğu Şişli, Güngören, Sultangazi, Sultanbeyli, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Bağcılar, Esenler, Kağıthane, Başakşehir ve Beşiktaş’ta İBB ve şirketlerine ait yaklaşık 295 bin metrekarelik arazi usule aykırı şekilde AKP grubunun önergesi ile imarı değiştirilerek yeşil alan ve park ilan edilmişti.

Diğer meclis kararıyla da bazı parseller jet hızıyla AKP’li ilçe belediyelerine bedelsiz tahsis edilmişti.

İMAMOĞLU 3 KARARIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTI

Kararlar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildi. AKP’nin çoğunlukta olduğu İBB Meclisi, ocak ayı oturumlarında İmamoğlu’nun veto kararına direnerek kararları aynen meclisten geçirdi.

İmamoğlu da yasadan gelen yetkisini kullanarak İBB Meclisi’nde alınan 3 kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemi ile dava açtı.

İMAMOĞLU DAVACI, İBB DAVALI

2 ayrı imar planı değişikliği ile bir tahsis-kiralama işleminin iptali için 24 Ocak 2020 tarihinde açılan davalarda İmamoğlu “davacı”, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da “davalı” olarak yer aldı. Davaya İstanbul 3. İdare Mahkemesi bakacak.

NE OLMUŞTU?

Mahkemelik olan meclis kararları İBB Meclisi’nin 2019 yılının ekim ve kasım ayında toplanan meclis oturumları sırasında alındı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararları veto ederek yeniden görüşülmek üzere ilgili komisyonlara gönderdi.

Vetolar, 2020 yılının ilk meclis oturumunda gündeme alındı. Komisyonlar kararlarında ısrar edip görüşlerini değiştirmeden aynı raporları İBB Meclisi’nin 16 Ocak 2020 tarihli oturumunda tekrar gündeme getirdiler.

3 ayrı maddede oya sunulan raporlara CHP grubu muhalefet şerhi düştü. Şerhte; belediye meclisinin, belediye başkanının yerine geçerek ilgili birimlerin talepleri olmaksızın kendiliğinden belediyeye ait bir taşınmazın satışına veya tahsisine karar veremeyeceği vurgulandı.

Bu yönde bir kararın yetki gasbı anlamına geldiği kaydedildi.

Önerge ile plan değişikliği yapılmasının da usule uygun olmadığı ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınmadığından imar planı niteliği kazanamayacağına dikkat çekildi.

Bu yöndeki kararın da hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Oturumda söz alan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık bu kararların mali bilançosunu çıkardı.

Çalık bu kararlar ile İBB’nin yaklaşık 5 milyar TL değer kaybına uğradığına dikkat çekerek “Bu rakamla İstanbul’a 2 bin kreş kazandırırdınız” dedi.

Tartışmaların ardından 3 rapor da “salt çoğunlukla ısrar kararı” olarak mecliste kabul edildi.