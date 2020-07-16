İBB Meclisi, Ekrem İmamoğlu’na direndi!

İBB Meclisi'nin temmuz ayı oturumlarının üçüncü bileşimi Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan mecliste, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto ettiği, şubat ve mart ayında alınan kararlar tartışmalar arasında hiçbir değişiklik yapılmadan “salt çoğunluk ısrar kararı” olarak kabul edildi.

O KARARLAR HANGİLERİ?

Alınan kararlar doğrultusunda, Gaziosmanpaşa ve Başakşehir'deki 110 adet lüks konutun, sosyal konut üretmek için gelir elde edilmek üzere satılması teklifi reddedildi. Pendik'teki lüks 59 konutun aynı gerekçe ile satış kararı da meclisten geçirilmedi.

İBB İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü'nün Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı'na bağlı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü kurulması ve bazı müdürlüklerin adının değiştirilmesi teklifi de yine reddedildi. İBB Mesken Müdürlüğü'nün inşa ettiği sosyal konutların, ihtiyaç sahibi dar gelirli vatandaşlara kiralanması, satışı için İBB Başkanı İmamoğlu'na yekti verilmemesi konusunda da ısrar edildi.

İBB mülkiyetindeki Ümraniye'deki Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Kültür Merkezi, İBB Yeşilvadi Spor Tesisi, Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü binasının 10 yıllığına Ümraniye Belediyesi tahsisi de vetoya rağmen gerçekleştirildi. Pendik'teki dolgu alanında kalan parsellerin 10 yıl süre ile Pendik Belediyesi'ne 10 yıl bedelsiz tahsis kararı da “ısrar kararı” olarak geçti.

LÜKS KONUT TARTIŞMASI

Kararlar tartışmalar arasında kabul edildi. CHP'li Meclis Üyesi Mithat Çelik, Gaziosmanpaşa'da satılacak konutların Kiptaş Venezia projesinde olduğunu belirterek “Komisyon, sosyal konut olarak niteledi bu konutları. Lüks konutları satıp dar gelirlilere sosyal konut yapmak için kaynak yaratacağız, engel oluyorsunuz” dedi.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Pendik'teki 59 konutun da İBB Mesken Müdürlüğü tarafından AKP döneminde belediyeye sosyal konut üretmek için gelir amaçlı yapıldığını hatırlatarak “Sizinle aynı gerekçelerle satış için meclise getiriyoruz ‘hayır' diyorsunuz. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. 1 yıldır konutlar bomboş duruyor. 59 konutu satıp, 159 sosyal konut yapalım” ifadesini kullandı.

AKP'li Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammed Kaynar da “İBB Başkanı ‘deprem var' diye bağırıyordu. Deprem varsa önlem almak gerekir. İBB konut satamaz, satmamalı. Konutların deprem için, gecekonduların tasfiyesi çalışmalarında kullanılması gerekir” diye konuştu.

“SAYIŞTAY ZİMMET ÇIKARIR”

Balyalı da eleştirilere yanıt vererek “Bu lüks konutların maliyetinin altına satılamaz. Sayıştay zimmet çıkarır. İBB Mesken Müdürlüğü lüks konut üretmemeliydi. Ama bunlar sizin döneminizde üretildi” dedi.

Balyalı, iki maddede konutların “sosyal konut” olduğu gerekçesi ile satışına “hayır” oyu kullanırken, sosyal konutların ihtiyaç sahiplerince kullanılması için istenen yetkiye de karşı çıkılmasını eleştirdi.

Balyalı, daha önceki dönemde Kadir Topbaş'a 3 bin 545 konuta hak sahibine tahsis etmek üzere yetki verildiğini hatırlatarak “Şimdi İBB Başkanı İmamoğlu olunca ‘genel yetki veremeyiz' diyorlar. Biz bir birimize güvenmek zorundayız. Hak sahipleri dışında kimseye vermeyiz” diye konuştu.

“CHP'LİLERE VERECEĞİZ SANIYORLAR”

CHP'li üye Mithat Çelik “Konutların listesi var. Hak sahiplerinin de listesini isteniyor. CHP'lilere veririz sanıyorlar. Geçmişte böyle yapılmış çünkü” dedi.

Kaynar da “Bu konutlar kimlere tahsis edilecek öğrenmek istiyoruz. Sadece CHP değil ki, yancıları var, resmi ortakları var, resmi olmayan ortakları var. Onlara verirlerse ne yapacağız? Başkan ‘İstanbul beni seçti, istediğimi yaparım' diyor. Hayır yapamazsın, kanun var” ifadesini kullandı.

DAİRELERİ BOŞ MU BIRAKALIM?

Balyalı da “Ne yapalım bu daireleri boş mu bırakalım? Hak sahiplerine vermeyelim mi Muhammed bey öyle istiyor diye? Kişi kendini karşısındaki gibi görürmüş. Biz öyle yapmayız merak etmeyin. Bu politika AKP'ye fayda sağlamaz. 1154 dairenin hak sahiplerine derdinizi siz anlatırsınız” karşılığını verdi.

LGBTİ TARTIŞMASI

İBB'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü kurulması teklifinin reddedilmesi de gerginlik yarattı. CHP'li Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik “Bu kavramlardan neden bu kadar korkuluyor hiçbir fikrim yok. Cinsiyet dediğimiz kavram fizyolojik ve biyolojik kavram. Kadın ve erkek. Ama toplumsal cinsiyet dediğimiz şey insan, toplum tarafından belirlenen yönleri. CHP'li belediyelerin hemen hemen hepsinde bu müdürlük kuruldu. Kimse cinsiyetinden bir şey kaybetmedi. Kimse zarar görmedi. Değişime karşı durmamız mümkün değil. Sizin bu konuya gözlerinizi kapamanız, konuşmamanız hayatımızdan çıkarmıyor” dedi.

“TOPLUMUN GELENEKLERİ İLE MÜCADELE EDİLİYOR”

AKP'li Muhammed Kaynar, “Toplumsal cinsiyet kavramıyla ifade edilmek istenen şey kadın-erkek meselesi değildir. Cinsiyetsizlik meselesidir. Burada yapılmak istenen şey toplumumuzun geleneği ve göreneğiyle bağdaşmayan işlerle meşgul olacak bir birim oluşturulmaya çalışılıyor. Bu işleri İBB'nin yapması mümkün değildir. Bunları gayri resmi yapıyorlar. Bazen yürüyüşlere katılıyorlar” diye konuştu. Kaynar halkın değerlerinin kamu ile örselenmesine izin vermeyeceklerini, kadının aileden koparılmak istendiğini savunarak “İBB yönetimi, toplumun gelenekleri ile mücadele ediyor” dedi.

TRAVMA GERİLİMİ

CHP'li Meclis Üyesi Filiz Öztürk Çelik “Muhammed beyin bir travma yaşadığını düşünüyorum çocukluğunda ya da gençliğinde bu konuyla ilgili” sözleri gerginliğe neden oldu. Meclisi yöneten Zeynel Abidin Okul, “hakaret etmeyelim” uyarısında bulundu.

Çelik'in konuşması sırasında AKP grubu masalara vurarak tepki gösterdi. Çelik “Maksadımı aştıysam Muhammed beyden özür diliyorum. Bir hukukçu olarak İstanbul Sözleşmesi ortadayken bu tavrını travmatik bulduğumu söylemek istedim. Biz sadece ‘çocukla kadınla sınırlamayalım' dedik, şimdi de LGBTİ ile sınırlıyorsunuz. Eşitlik kavramına böyle bakmayın” dedi.

“BÖYLE BİR SAPKINLIĞA İZİN VERMEYİZ”

Kaynar “LGBT'yi kullanmadım, sevmediğim bir kavram. Travmadan bahsetti. Hangi nasırına bastım ki böyle bir tepki gösterdi. Evliyim, eşim hakim, 4 çocuğum var. Travma, sorun yaşamıyorum. 22 cinsiyetten bahsediyorlar. Bizim toplumumuzda 2 cins var: kadın ve erkek. İmamoğlu seçimden önce gönderdiği bir davetiyede katılımcılar için ‘kadın', ‘erkek', ‘diğer' ibareleri kullanmıştı. Nereye kadar gidecek bu sapkınlık bilmiyorum. Bizim toplumumuz bunu kabul etmez. Böyle bir sapkınlığa izin vermeyiz” dedi.