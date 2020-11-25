İBB Meclisi, yeni yönetime 1.5 yıldır direniyor

1.5 yıldır görevde olan yeni İBB yönetimi, meclis çoğunluğunu elinde bulunduran Cumhur İttifakı'nın sayısız engellemesi ile karşı karşıya kaldı. İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, hem merkezi iktidarın hem de İBB Meclisi'ndeki AKP çoğunluğunun Ekrem İmamoğlu'nun çalışmalarını engellemek için çok farklı yöntemler sergilediklerini belirtti. Balyalı, İBB Meclisi'nde karşılaştıkları engellemeleri şöyle özetledi:

“İmar mevzuatı, hukuki işlemler ve finansman engellemeleri ile karşı karşıyayız. Bu engelleme girişimleri bazen başkanımızın getirdiği raporları reddetmek biçiminde olabiliyor bazen idarenin getirdiği raporların içeriği değiştiriliyor bazen de dosyalar çok uzun süre komisyonda bekletilerek iş yapılması engellenmeye çalışılıyor.”

“SİYASİ DAVRANIYORLAR”

“Örneğin İBB'nin mülkleri, İBB'ye sorulmadan yeşil alan ya da park ilan ediliyor. Kreş yapılabilmesi için gündeme getirilen raporların çoğunluğu reddediliyor. Kreş yapımının engellenmesinin siyaset dışında hiçbir gerekçesi olamaz. Yine idarenin, yeni müdürlük kurmak için getirdiği dosyalar da AKP tarafından reddediliyor. Bunun da gerekçesi tamamen siyasi”

“AKP DÖNEMİNDE KALAN DOSYALARI BEKLETİYORLAR”

Son dönemdeki en önemli sorunlardan birinin hafriyat alanları olduğuna dikkat çeken Balyalı, “Çok ilginçtir Hukuk Komisyonu'nda 2 yıldan bu yana bekleyen hafriyat döküm alanı dosyaları var. Yani aslında gündeme AKP döneminde girmiş. Ancak seçimleri CHP kazandığı için komisyondan çıkartılmayan dosyalardan bahsediyoruz. Eğer seçimi AKP kazanmış olsaydı bu dosyalar bir yıl beklemeden meclisten geçerdi” dedi. Balyalı, “Sonuç itibari ile bu yapılanları halkımız görüyor ve anlıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar biz İstanbul'a hizmet ve yatırım götürmekten vazgeçmeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

1.5 yılda İBB Meclisi'nde, AKP-MHP grubunun yönetime direnerek reddettiği kararları derledik:

İBB MÜLKLERİ AKP'Lİ BELEDİYELERE VERİLDİ

. Mülkiyeti İBB'ye ait olan Güngören, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Bağcılar, Esenler'deki bir parselin ve İBB tarafından yapılan tesislerin ilçe belediyelerine 10 yıllığına bedelsiz olarak devredildi.

. Yine İBB mülkiyetindeki 550 bin metrekarelik Sular Vadisi olarak bilinen alan 10 yıl süre ile Başakşehir Belediyesi'ne devredildi. Sancaktepe Sarıgazi'deki parsel de 10 yıllığına ilçe belediyesini verildi.

. Bahçelievler'deki Togay Beyatlı Parkı, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Fetih Parkı, Erzurumlu İbrahim Hakkı Parkı, Cumhuriyet Parkı, Mustafa Dönmez Parkı, Kıbrıs Parkı, Kocasinan Semt Parkı, 10 yıl süreyle Bahçelievler Belediyesi'ne bedelsiz olarak tahsis edildi.

. Önceki dönemde TÜRGEV'e tahsis edildiği iddiası ile gündeme gelen Örnektepe Gençlik Merkezi'nin de aralarında bulunduğu İBB'ye ait çok sayıda parsel 10 yıllığına bedelsiz olarak Beyoğlu belediyesine tahsis edildi. İBB mülkiyetindeki Beyoğlu Örnektepe'de bulunan başka bir parsel ise AKP'li üyelerin önergesi ve oyları ile 25 yıllığında bedelsiz olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edildi.

. Ümraniye'de Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Süfitürk Kültür Merkezi, İBB Yeşilvadi Spor Tesisi, Ümraniye Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi de 10 yıllığına bedelsiz olarak Ümraniye Belediyesi'ne verildi. Mülkiyeti İBB'de olan Pendik Kurban Satış Yeri 10 yıl süreyle bedelsiz Pendik Belediyesi'nin oldu. Mülkiyeti İSKİ'ye ait İBB’nin rekreasyon ve engelliler merkezi projesi yapmayı planladığı Eyüpsultan'daki Osmanlı Parkı, AKP'li Eyüpsultan Belediyesi'ne bedelsiz olarak 10 yıllığına tahsis edildi.

. Tahsis kararlarının hepsi AKP'li meclis üyelerinin verdiği önergelerle gerçekleştirildi. Meclis kararlarının hepsi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından belediyenin ihtiyacının olup olmadığı hususu göz ardı edildiği için hukuku aykırı bulunarak veto edildi. Ancak İmamoğu'nun yeniden görüşülmek üzere meclise iade ettiği kararlara Cumhur İttifakı direnerek aynen geçirdi. Kararların hepsi İBB yönetimi tarafından mahkemeye taşınacak.

BÜYÜKŞEHİRE AİT ARAZİLERİN HEPSİ “PARK” OLDU

. Başakşehir, Tuzla, Esenler, Kağıthane, Eyüpsultan, Şişli ve Beşiktaş'taki bir çok parsel de park ilan edildi. En çok tartışma yaratan “park” kararı; İBB'nin iştiraki İmar A.Ş'ye ait 46 bin 241 metrekarelik Levent İETT Garajı arazisi oldu. Söz konusu arazi AKP döneminde imarı yükseltilip Dubai Şeyhi El Maktum'a satılmak istenmişti.

KREŞLERE “YARI“ ONAY

. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaadi olan, 150 mahalleye 150 kreşi içeren Yuvamız İstanbul projesi kapmasında birçok parselin imarının “kreş alanı” olarak değiştirilmesi için değişiklik teklifleri defalarca meclise sunuldu. Ancak meclis çoğunluğu bazılarına onay verdi, bazılarını reddetti.

. Kasım 2019'da Pendik, Sancaktepe, Esenyurt, Avcılar, Sultanbeyli, Arnavutköy, Sultangazi, Kartal, Beylikdüzü ve Küçükçekmece'deki muhtelif taşınmazlara ilişkin plan değişiklikleri teklif edilmişti. Meclis, Küçükçekmece ve Avcılar'daki parsellerin kreş alanına alınmasını reddetti, diğerlerini onay verdi. Başka bir teklif ile Küçükçekmece, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Beyoğlu, Kartal, Sancaktepe, Çekmeköy ve Esenler'deki bazı parsellerin kreş alanına alınması istendi. Cumhur İttifakı, Bağcılar Mahmutbey mahallesi, Bayrampaşa Sağmalcılar Mahallesi, Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi, Çekmeköy ve Esenler'deki parsellerin imarını kreş olarak değiştirilmesini uygun bulmadı.

. 2019 aralık ayında Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca, Kadıköy, Küçükçekmece, Maltepe ve Sancaktepe'de bazı parsellere kreş yapılabilmesi için imar değişikliği istendi. Arnavutköy'de kreş yapılmak istenen parsel park alanına alındı. Maltepe ve Sancaktepe'deki parsellerin imarında da istenen değişiklikler yapılmadı. Diğer teklifler kabul edildi.

. Şubat 2020'da Ataşehir, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Kartal, Tuzla, Bakırköy, Eyüpsultan'daki parsellerin kamu yararı uyarınca kreş alanına alınması talep edildi. Sadece Ataşehir ve Eyüpsultan'daki parsellerinde istenen değişiklik yapıldı, diğerleri reddedildi.

. Eylül 2020'de Avcılar, Başakşehir, Üsküdar'daki bazı parsellerin kreş olması istendi. Başakşehir ile ilgili teklif reddedildi, Üsküdar ve Avcılar'daki parseller en çok 2 katlı olması şartı ile kreş alanına alınması kabul edildi. Eyüp ve Tuzla'da kreş yapmak için de ayrı teklif sunuldu. Teklif kabul edilmedi.

HAFRİYAT ALANLARI 1.5 YILDIR BEKLİYOR

. En son kasım ayında yapılan meclis oturumlarında İstanbul'da hafriyat döküm alanı tahsis kararlarının 1.5 yıldır komisyonda bekletildiği ortaya çıktı. Hafriyat döküm alanı tahsisi yapılmadığı için Avrupa Yakası'nda 140 günlük, Anadolu Yakası'nda 10 günlük hafriyat alanı kaldı. Tartışmalar arasında Şile'de hafriyat döküm alanı için tahsis kararı çıktı.

. Öncesinde de komisyondan rapor yazılarak meclisi sunulan Arnavutköy İmrahor-Bolluca köylerinde yaklaşık 897 bin metrekarelik orman alanını hafriyat alanı olarak tahsis edilmesine belirli şartlar getirilerek geçtiğimiz mart ayında onay verilmişti. Aynı dönemde Arnavutköy'deki 21 bin metrekarelik alanın hafriyat dökümü için kullanılmasına onay çıkmamıştı. Arnavutköy Boğazköy mahallesindeki 938 bin metrekarelik hafriyat döküm alanın tahsisine de Cumhur İttifakı karşı çıktı. Aynı ilçedeki 572 bin metrekarelik alana hafriyat dökülmesine de onay çıkmadı.

SOSYAL KONUT ÜRETMEK İÇİN SATIŞA İZİN VERİLMEDİ

. İBB'ye ait Gaziosmanpaşa ve Başakşehir'deki 110 adet lüks konutun, sosyal konut üretmek için gelir elde edilmek üzere satılması teklifi reddedildi. Pendik'teki lüks 59 konutun aynı gerekçe ile satış kararı da meclisten geçirilmedi.

. İBB Mesken Müdürlüğü'nün inşa ettiği sosyal konutların, ihtiyaç sahibi dar gelirli vatandaşlara kiralanması, satışı için İBB Başkanı İmamoğlu'na yekti verilmemesi konusunda da ısrar edildi.

. 2018 yılında çıkarılan imar barışından yararlanan 2-3 bin kişiyi ilgilendiren İBB mülkiyeti üzerindeki arazilere kaçak olarak yapıların sorunu da Cumhur İttifakı'na takıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapı kayıt belgesi almış hak sahiplerine tapularının verilebilmesi için İBB Emlak Müdürlüğü bir teklif hazırlamıştı. Satışı yapılacak taşınmazların her biri için taşınmaz tapu bilgileri gibi verilerin yer aldığı dosyaların sunulması halinde değerlendirme yapılacağı belirtilerek dosya müdürlüğüne iade edildi.

ŞEHİR TİYATROLARI YÖNETMENİ ATANAMIYOR

.Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirilen Mehmet Ergen'in atamasına meclis çoğunluğu bugüne kadar izin vermedi. Atama kararı iki kez meclise geldi ikisinde de komisyon tarafından uygun bulunmadı. Boşalan kadrolara sözleşmeli sanatçı atamalarına da onay çıkmadı.

YÖNETMELİK VE BİRİM ADI DEĞİŞİKLİKLERİNE İZİN YOK

. Bağımlılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Müdürlüğü, Çocuk ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Kültür Varlıkları Restorasyon ve Uygulama Şube Müdürlüğü, Bilgi İşlem Yönetişim Şube Müdürlüğü, kurulması teklifleri benzer işler yapan birimler bulunduğu gerekçeleri ile reddedildi.

. Salgın önlemleri kapsamında belediye meclislerinin ertelendiği dönemde yeni önlem kararları alabilmek için mayıs ayında İBB meclisi olağanüstü olarak toplandı. İstanbul'da doğal afet, salgın gibi acil durumlarda ihtiyacı olanlara sosyal yardım incelemesi yapılmadan doğrudan yardım edilebilmesi için yapılmak istenen yönetmelik değişikliği de tartışmalar arasında AKP ve MHP grubu tarafından reddedildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜNÜ AÇACAK UYGULAMA DA REDDEDİLDİ

. Deniz doldurularak oluşturulan yeşil alanlar üzerinde çay bahçesi, büfe ve tesislerin işletilmesi hakkının 5 yıl süreyle Beltur A.Ş'ye verilmesi, Emirgan Korusu'ndaki Beyaz Köşk'ün Beltur tarafından işletilmesi teklifleri de kabul görmedi.

. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun depremle ilgili İBB Meclis gündemine sunduğu kentsel dönüşümün önünü açacak çatı katlarıyla ilgili düzenleme AKP-MHP grubunun oyları ile reddedildi. Mecliste üçüncü kez reddedilen düzenleme ile çatı katlarının bağımsız bölüm olarak değerlendirilmesi sağlanarak hem kaçakların önlenmesi hem de kentsel dönüşümün hızlandırılması planlanıyordu.

BORÇLANMA YETKİSİ, TAKSİT TAKSİT VERİLDİ

. 2020 bütçesinde öngörülen 4,3 milyar TL'lik iç borçlanma ihtiyacına karşılık, meclis şu ana kadar sadece 1,6 milyarlık borçlanmaya onay verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB Meclisi'nin borçlanma onayını geç vermiş olmasının İBB'ye ve İstanbul'a ek maliyetinin 192 milyon TL olduğunu açıklayarak “Bu rakam, yaklaşık olarak ilave 48 kreşin yapım bedeli kadardır” demişti.

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