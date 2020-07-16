İBB Meclisi’nde pankartlı FETÖ gerilimi!

İBB Meclisi'nde yapılan İSKİ Genel Kurulu'nda “FETÖ” gerilimi yaşandı. İSKİ'ye ait Sancaktepe Paşaköy'deki kurban satış alanı 10 yıl süreyle AKP'li Sancaktepe Belediyesi'ne oy çokluğu ile tahsis edildi.

Tahsis kararı oylaması sırasında İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan söz alarak, önceki gün AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun bu alanın İYİ Partililere “peşkeş çekileceği” iddiasına yanıt verdi.

Özkan, kurban satış alanı için Sancaktepe Belediyesi'nden kira tahsilatının çok geç yapılması nedeniyle bir şahsa kiralandığını anlattı. Göksu'nun iftira attığını belirten Özkan “3 sene önce burayı kiralamışsınız paralarını ödememişsiniz kardeşim” dedi.

“AMPUL PARTİSİ DESEK ZORUNUZA GİTMEZ Mİ?”

Özkan, AKP grubunun partisine yönelik tavrı ile ilgili de “Ben sayın diye hitap ediyorum, bir tanesi ‘arkadaş', bir tanesi ‘hafız' diye hitap ediyor. Beni sevmeyebilirsiniz ama benim partime saygı duymak zorundasınız. Ben size sayın diye hitap ediyorsam size oy veren seçmene duyduğum saygıdandır. Dün bize burada ‘ip' diyenlere ‘ampul partisi' desek zorlarına gitmez mi? Dolayısıyla bu meclisteki üslubun düzeltilmesi gerekiyor” diye seslendi.

“BAKARA-MAKARA TWEETİ GÖRMEDİM”

AKP grubunun kendisinin “hafız” olması ile ilgili imalı sözlerine de şu karşılığı verdi:

* Şimdi bana hafız diyerek, sanki hafızlığın kötü bir şey olduğunu söyler gibi bir ima içerisindesiniz. Ben hafız olduğum için gurur duyuyorum. Sizler siyasal İslamcılar olarak Kuran-ı Kerim-i sonuna kadar sömürmüşsünüz.

* Sanki bu coğrafyaya İslam AKP'yle geldi. Biz sanki onlardan önce afedersiniz öküze tapıyorduk. Dün bana burada sayın Göksu ‘Kuran ayetlerini ucuza satma' diyor.

* Benim liderim sayın Meral Akşener, hiçbir mitinginde Güney ve Doğu Anadolu ya gittiği zaman Kürtçe Kuran-ı Kerimi batıya gittiği zaman Türkçe Kuran-ı Kerimi miting alanlarında sallamamıştır.

* AK Parti grubu olarak, Bakara'ya ‘makara' diyen, bugün Prag Büyükelçisi olarak ödüllendirilen Egemen Bağış hakkında zerre kadar bir tweet attığınızı görmedim.

DÖVİZLERİ KALDIRDILAR

Özkan, “Sayın Göksu bizim ile ilgili hala büfe, hala kurban pazarı ile ilgili konuşmaya devam ederse dün 15 Temmuz'un ruhaniyeti ile ilgili, sürekli olarak buradan bunu göstereceğiz” diyerek partilileri ile birlikte Göksu'nun daha önce attığı “#FethullahGüleniSeviyorum. Çünkü yüreğindeki sevgiyle bu toprakları mayaladı. Bu topluma inancın zaferini gösterdi” tweetinin yazılı olduğu dövizleri kaldırdılar.

Özkan “Bir sonrakinde de konuştuğunuz videoyu izleteceğim buradan. Üslubunuzu bundan sonra dikkat ederek kullanınız. Partimin kurumsal kimliğine saygı duyun. Bizim size saygı duyduğumuz gibi” dedi.

“SANKİ GİZLİ BİR ŞEY”

Tevfik Göksu da “Sanki gizli bir şey açıklıyor. 2013'te mi 2012'de mi bir konuşma. Eğer o arkadaşın yüreği yetiyorsa genel başkanının konuşmalarını getirsin. Eğer yüreği yetiyorsa İBB başkanının konuşmalarını getirsin. Aziz milletimiz kimin FETÖ'cü olduğunu da olmadığını da çok iyi bilir. Bu ülkede aziz milletimiz kimin FETÖ ile mücadele edip etmediğini çok iyi bilir. Bu ülkede 17-25 darbesinden sonra onların karşısına geçenle onlarla beraber iş tutanları bu millet çok iyi bilir” ifadesini kullandı.

“KİMSE SİZİN ELİNİZE SU DÖKEMEZ”

CHP ve İYİ Parti grupları söz alarak cevap vermek istedi. Meclis başkanının kimseye söz vermemesi gerginliğe neden oldu.

Daha sonra söz alan CHP'li Meclis Üyesi Doğan Tekel, “İmamoğlu'nun sümüklü FETÖ ile ilgili bir tweeti varsa özür dileriz. 81 valinin 78'inin FETÖ'cü olduğu, Cumhurbaşkanı'nın en yakınındaki korumalarının, yaverlerinin FETÖ'cü olduğu yerde bize FETÖ'cü demek… Ne kadar maharetli insanlarsınız. FETÖ konusunda kimse sizin elinize su dökemez” karşılığını verdi.

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