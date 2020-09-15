İBB Meclisi’nde ‘AVM’ tartışması

İBB Meclisi’nin dün gerçekleştirilen eylül ayı ilk oturumunda CHP'li İBB Meclis Üyesi İnan Güney, Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi'ndeki İBB mülkiyetinde olan 5 bin 250 metrekarelik parselin Çıksalın Spor Kulübü'ne kiralanması ile ilgili soru önergesi vermek istedi.

Güney, önergesinde şu ifadeleri kullandı:

* Beyoğlu'nda belediyeden hiç bir destek alamayan, antrenman yapacak sahası dahi olmayan, tarihi Ok Spor'un elindeki saha alınıp Okçular Vakfı'na verilirken, 68 yıldır sayısız futbolcu yetiştiren Fetih Spor Kulübü’nün elindeki saha Beyoğlu Belediyesi tarafından şu an elinden alınmaya çalışılırken, onlarca Beyoğlu amatör spor kulübü Beyoğlu Belediyesi'nden yıllardır nakdi veya ayni destek alamadığından ayakta durma mücadelesi verirken bu saha hangi gerekçe ile tek başına Çıksalın Spor'a kiralanmıştır?

* İstanbul'u İstanbul yapan tüm tarihi ve kültürel mirası yok edenler AVM, inşaat, otel ve rant lobisine peşkeş çekenler; 25 yıldır toplanma alanlarını dahi imara açanlar üzülerek görüyoruz ki sırayı spor alanlarına getirmiş durumdalar. Ancak İstanbul'a ihanet alışkanlığınızdan artık vazgeçeceksiniz zaten biz ihanetlerinize müsaade etmeyeceğiz.

AKP'Lİ ÜYE: 18 YILDA NEREYE AVM YAPTIK

Soru önergesi ile ilgili söz alan Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı olan AKP'li Meclis Üyesi Rüstem Dindarol “Bizim amacımız ve devletin amacı hiçbir şekilde yeşil alan olan bir yeri AVM yapmak değildir. 18 yıllık AK Parti iktidarında bu kadar spor sahası yapılırken, bu kadar tesis yapılırken, bu kadar gençliğe hizmet edilirken hangi alanlara AVM yapılmıştır? Arkadaşlar artık şu anlayıştan vazgeçsinler, güzel bir söz vardır: Ya bir yol yaparsınız ya da bir yol bulursunuz ya da yoldan çekilirsiniz” diye konuştu. Dindarol'un sözleri mecliste gülüşmelere ve tepkilere yol açtı.

ÖNERGE REDDEDİLDİ

Soru önergesi de Cumhur İttifakı'nın oyları ile reddedildi. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, önergenin reddedilmesine tepki göstererek “Belediye Kanunu'na göre soru önergesi reddedilemez. Başkanlık makamına havale edilir, orada gereği yapılır. TBMM'de CHP, İYİ Parti, HDP'nin verdiği önergeler nasıl reddediliyorsa burada da aynısı devam ediyor. AKP'lilerin demokrasiyi ne kadar içselleştirdiğini en somut göstergesi bu” diye konuştu.