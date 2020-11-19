İBB Meclisi’ne İmamoğlu’nun AKP’li üyeyle tartışmaları damga vurdu

İBB Meclisi'nin kasım ayı oturumlarının son bileşimine AKP'li Meclis Üyesi ve Ümraniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer’in, oturumun yöneticisi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tartışmaları damga vurdu.

Mecliste önce “Ronaldo ve Nutuk” gerilimi yaşandı. Sonra İmamoğlu’nun Selim Tuncer’in iddiasına verdiği yanıt gündem oldu.

AKP’Lİ TUNCER NUTUK PAYLAŞIMINA “ALGI OPERASYONU” DEDİ

İBB'nin resmi hesabından eylül ayında yapılan esprili paylaşımda Ronaldo'yu elinde belediyenin bastığı Nutuk kitabı varmış gibi gösteren fotoğraf ile birlikte “Yakın tarihte Anadolu’nun dört bir yanındaki kütüphanelere yüz binlerce kitap gönderdik. Elbette yeni basımını yaptığımız, özel hazırlanmış ‘Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk' eserini de yanına ekledik. Fakat bu kadarını biz de beklemiyorduk” denilmişti.

Konu önce AKP'li İBB Meclis Üyesi ve Ümraniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer tarafından gündeme getirildi. Tuncer, bunun bir algı operasyonu olduğunu söyleyerek “Şu, koskoca İBB'nin gelmiş olduğu durumu göz önüne getirmektedir. Yani bu sizin sosyal medya anlayışınız, Erzurumlu Teyo pehlivana bile rahmet okutuyor. Bu nedir böyle?” diyerek soru önergesi verdi.

İMAMOĞLU’NDAN ESPRİ YANITI

İmamoğlu “O fotoğrafın ucunda güzel bir espri gülücüğü konulmuş ama siz espri yeteneğinizi kaybettiniz galiba” karşılığını verdi.

“HAYASIZLIK” SUÇLAMASI

MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz da bütçe konuşmasının sonunda aynı konuya değindi. Yılmaz, şu ifadeleri kullandı;

*Fake hesabından yapıldığını düşünürken İBB hesabından gerçekten paylaşıldığını duydum. Ekrem bey şunu deseydi ‘Ronaldo'nun paylaşımını yaptık fakat kendini bilmez bir sosyal medya uzmanı veya bir arkadaşım yapmış' deseydi biraz üzülürdüm.

*Ama Ronaldo'nun elindeki kitabı okuyamayacağı, Nutuk kitabını okumasının mümkün olmayacağını ve Nutuk'u bu şakaya ana fikir olarak özne olarak kattıkları için İBB yönetimini kınıyorum.

*Niye mi? Nutuk; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da yaktığı bağımsızlık ateşi ile başlar, 1923'te cumhuriyetin kurulması, 1927'de de Atatürk'ün inkılaplarının sona ermesi ile son bulur. Şimdi siz bu Nutuk kitabını Ronaldo'nun okuyamayacağı esprisi ile bir; Kuvay-ı Milliye'ye, iki; İstiklal Savaşı'nın kahraman askerlerine, şehitlerine, üç; cumhuriyetiminiz kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, dört; büyük Türk milletine hakaret ettiniz.

*Bu en basit ifade ile hayasızlıktır. Keşke Ronaldo yerine Hakan Çalhanoğlu’nu koysaydınız, bir Türk evladını. Nutuk, Ronaldo'nun elinde gülücük konulması ile değer kaybetmez. Baş yapıt olarak gördüğümüz Nutuk. Onun için sayın başkanım o gülücüğün oraya konulması bence son nokta. Keşke oraya o gülücük konmasaydı. Ronaldo'nun bizi tiye almasını kabul etmiyorum.

“BİZİ TEST EDEN CÜMLELERİNİZİ KINIYORUM”

İmamoğlu da konuyla ilgili açıklama yaparak şunları söyledi;

*Çok başka bir gündeme taşan bu bölümüyle ilgili bütün yanlış tariflerini, yanlış betimlemelerini samimiyetinden şüphe duymadığım Volkan başkana yakışmadığını ve burada Atatürk'e dair ve milli duygulara dair bizi test eden cümlelerini en kalbi duygularla kınadığımı belirtmek istiyorum.

*Sizi kınıyorum Volkan bey. Bizi hayasızlıkla, bilmem neyle suçladınız, kınıyorum. Size önerim yaptığınız konuşmanın bu bölümünü tekrar birkaç kez izleyin. Ronaldo'nun Nutuk'u okuyor olmasını betimleyerek espri yapmanın ve esprinin de altına İBB olarak gülücük koymanın bu kadar sempatik bir tavrı bize kınama cümlesi olarak taşımanızı bugünün çok acı bir anısı olarak size havale ediyorum.

“BİZİ HAYASIZLIKLA SUÇLADINIZ”

Volkan Yılmaz tekrar söz isteyince İmamoğlu “Söz hakkı bize doğdu cevapladık. Ben size hiçbir şey söylemedim, kınadım. Siz bizi milli duygularla suçladınız, hayasızlıkla suçladınız. ‘Atatürk'e hakaret ettiniz' dediniz. Ben de sizi kınıyorum dedim. Ben size bir şey demedim. Söyleyin bir cümle, ne diyeceksiniz merak ediyorum” dedi.

Yılmaz da “Hiç kimsenin milliyetçiliğini Atatürkçülüğünü sorgulamadım. Haddim olamaz. Ronaldo'nun elinde sizin bugünkü performans kitabınız da olsa o gülücük beni üzerdi. Size olan hakaret de beni üzerdi” dedi.

“BELEDİYE BAŞKANI OKUDUĞUNU ANLAMIYOR”

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da Yılmaz ve Tuncer'e tepki göstererek “PİSA ortalamalarının gerçek olduğuna bugün şahit oldum. Bir belediye başkanı ve bir belediye başkan yardımcısı okuduğunu anlamıyor. Türkiye'nin gerçeği bu maalesef. Başkanım sizden istirhamım Nutuk'un İngilizcesi ya da İspanyolca'sını Ronaldo'ya yollayalım da bu meseleyi böylece çözmüş olalım. Büyük dert oldu” dedi.

İMAMOĞLU’NDAN TUNCER’E GÜNDEM OLAN YANIT

AKP’li Tuncer ile İmamoğlu arasında bir başka diyalog dikkat çekti. Tuncer, meclise getirdiği dezenfektanın Gürpınar Kimya’da üretildiğini belirterek,

“Gürpınar Kimya nerede? Bu Gürpınar Kimya, daha önce, İBB Başkanlığı yapan sayın Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıl ilçe belediye başkanlığı yapmış olduğu Beylikdüzü'nde bulunan bir endüstri meslek lisesi. Ben eminim, Ekrem bey oraya hiç gitmemiştir hayatında” dedi. İmamoğlu ise ,“Yok, kütüphanesini ben yaptım. Gidip bakabilirsiniz. Şahsen ben yaptım” diye karşılık verdi. Tuncer ile İmamoğlu arasındaki diyalog şöyle devam etti:

Tuncer: Oo tebrik ediyorum. Demek ki yaptığınız bir şey var hakikaten yani. Sıfırdan mı yaptınız?

İmamoğlu: Belediye başkanı değilken yaptım. Gidip bakabilirsin.

Tuncer: He hayrınıza yaptınız…

İmamoğlu: Tabi. Çok var öyle, gidip bakabilirsin.

Tuncer: Allah hayrınızı kabul etsin

İMAMOĞLU O LİSEYE KİTAP TOPLAMAK İÇİN KAMPANYA BAŞLATMIŞ

CHP İstanbul Büyükşehir ve Kartal Belediye Meclis Üyesi Önder Turamış ise 2 Kasım 2013 tarihinde, İmamoğlu’nun adı geçen liseye yaptığı yardıma ilişkin bir paylaşımı hatırlattı.

2 Kasım 2013 tarihinde İmamoğlu, Gürpınar İMKB Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi kütüphanesinin eksikliklerini tamamlamak için ‘Fazla kitabınız var mı?’ notuyla çağrıda bulunmuş.

“TBMM'DE MUHALEFET EDECEĞİNİZ GÜNLER YAKIN”

Sosyal medyada gündem olan bu anlara ilişkin AKP'li Belediye Meclis Üyesine bir tepki de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.

Özel, “Allah kimseyi bu AKP'li Belediye Meclis Üyesinin durumuna düşürmesin. Muhalefeti öğreneceksiniz, İstanbul'dan sonra TBMM'de muhalefet edeceğiniz günler yakın. Bekliyoruz” dedi.