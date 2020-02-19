İBB, UKOME’de artık çoğunluk değil!

Bugün Resmi Gazete’de, “Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı. Yeni yönetmeliğe göre UKOME’nin üye sayısı şöyle arttırıldı:

“Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki “Milli Savunma Bakanlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının birer” ibaresi eklenmiş, (g) bendindeki “Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün birer” ibaresi eklenmiş, (ğ) bendindeki “Karayolu” ibaresi “Ulaştırma Hizmetleri” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.”

ÜYE SAYISI HÜKÜMET LEHİNE ARTTI

UKOME’nin mevcut yapısında 11’i İBB, 10’nu hükümet tarafından belirlenen 21 üye bulunuyordu. Yapılan değişiklikle 3 bakanlık daha UKOME bünyesine dahil edilerek üye sayısı hükümet lehine 27’ye çıkarıldı.

CHP’Lİ BELEDİYELER YÖNETMELİĞİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇIYOR

UKOME’de yapılan üye sayısı değişikliğinin “yetki tırpanlama” anlamına geldiği ve üye sayısının AKP lehine değiştiği belirtildi. Başta İBB olmak üzere İstanbul’daki CHP’li 11 belediye yönetmeliğin iptali için dava açmaya hazırlanıyor.

İBB ARTIK UKOME’DE ÇOĞUNLUK DEĞİL

CHP İBB Meclis Üyesi Tarık Balyalı da yaptığı açıklamada, “Yeni bir engelleme çabası daha. İBB’nin yönettiği UKOME’nin yapısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değiştirldi. İBB artık UKOME’de çoğunluk değil azınlık. Milli Eğitim ve Aile Bakanlıkları da UKOME’nin üyesi haline geldi.” dedi.

CHP’Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ HEDEFTE

Yapılan bu değişikliğin İBB’nin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni de etkileyeceği iddia ediliyor.